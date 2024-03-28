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Биография Мухаммеда Мустафы

Биография Мухаммеда Мустафы - РИА Новости, 28.03.2024

Биография Мухаммеда Мустафы

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа (полное имя — Мухаммед Абдулла Мухаммед Мустафа) родился 26 августа 1954 года в деревне Саффарин, к юго-востоку от... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:57

2024-03-28T20:57

2024-03-28T20:57

справки

палестина

кувейт

махмуд аббас

политика

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Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа (полное имя — Мухаммед Абдулла Мухаммед Мустафа) родился 26 августа 1954 года в деревне Саффарин, к юго-востоку от города Тулькарм, на севере Западного берега реки Иордан.В возрасте 15 лет переехал в Кувейт, где работал его отец.В 1976 году получил степень бакалавра в области электротехники и электронной техники в Багдадском университете (Ирак). В 1985 году получил степень магистра по менеджменту в Университет Джорджа Вашингтона (город Вашингтон, округ Колумбия, США). В 1988 году там же получил степень доктора делового администрирования и экономики.После окончания Багдадского университета вернулся в Кувейт, где работал инженером в консалтинговом бюро, затем инженером в совместной кувейтско-английской подрядной компании.Работал приглашенным профессором в Университете Джорджа Вашингтона.В период с 1991 по 2005 годов занимал различные должности во Всемирном банке в его штаб-квартире в Вашингтоне. Внес большой вклад в развитие многих международных телекоммуникационных компаний, в том числе в Иордании, Саудовской Аравии, Египте, Ливане, Африке, Болгарии и России. Также в период работы во Всемирном банке был командирован в правительство Кувейта, где занимался экономическими реформами, а также в качестве советника Фонда государственных инвестиций в Саудовскую Аравию.В период с 1995 по 1996 годов принимал участие в создании телекоммуникационного сектора и был генеральным директором-основателем Палестинской телекоммуникационной компании "Палтел".В ноябре 2005 года президент Палестины Махмуд Аббас назначил его на должность советника президента по экономическим вопросам в своей канцелярии.В 2006 году Махмуд Аббас назначил его на должность генерального директора Палестинского инвестиционного фонда, одного из учреждений Организации освобождения Палестины (ООП). Занимал эту должность до 2013 года. В 2015 году был назначен председателем совета директоров Фонда. Занимает эту должность по настоящее время.С июня 2013 года по сентябрь 2014 года занимал пост заместителя премьер-министра по экономическим вопросам в правительстве Палестины.С июня 2014 года занимал пост заместителя премьер-министра и министра экономики в правительстве Палестины. Подал в отставку 31 марта 2015 года.В феврале 2022 года стал "независимым" членом исполкома ООП и главой экономического отдела организации.В январе 2023 года был назначен губернатором Палестины при Арабском фонде экономического и социального развития в Кувейте.В январе 2024 года вступил в должность управляющего Арабского валютного фонда.14 марта 2024 года президент Палестины Махмуд Аббас назначил Мухаммеда Мустафу премьер-министром Палестины. В тот же день президент Палестины Махмуд Аббас издал указ, в котором поручил Мухаммеду Мустафе сформировать 19-е палестинское правительство. 28 марта назначенный премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа представил президенту и главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу новый состав кабинета министров, а также программу его работы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, палестина, кувейт, махмуд аббас, политика