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В США оценивают последствия обрушения моста в Балтиморе для экономики - РИА Новости, 28.03.2024
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01:49 28.03.2024 (обновлено: 03:44 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/most-1936285685.html
В США оценивают последствия обрушения моста в Балтиморе для экономики
В США оценивают последствия обрушения моста в Балтиморе для экономики - РИА Новости, 28.03.2024
В США оценивают последствия обрушения моста в Балтиморе для экономики
Национальная федерация розничной торговли (NRF) оценивает, как обрушение моста в Балтиморе, где из-за ЧП парализована работа морского порта, скажется на... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T01:49
2024-03-28T03:44
в мире
балтимор
мэриленд
сша
пит буттиджич
обрушение моста в балтиморе
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Национальная федерация розничной торговли (NRF) оценивает, как обрушение моста в Балтиморе, где из-за ЧП парализована работа морского порта, скажется на цепочках поставок, сообщили РИА Новости в федерации. Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Министр транспорта США Пит Буттиджич сообщил, что погибли шесть человек, еще один пострадал. По последним данным полиции штата Мэриленд, на месте ЧП найдены два тела. "NRF в настоящее время оценивает влияние обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки на розничные цепочки поставок", - говорится в заявлении вице-президента федерации Джона Голда, которое имеется в распоряжении агентства. Как отмечается, ввиду неясности по сроку открытия порта в Балтиморе ритейлеры оценивают, как перенаправить грузы в иные порты Восточного побережья.
https://ria.ru/20240327/most-1936244681.html
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в мире, балтимор, мэриленд, сша, пит буттиджич, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, США, Пит Буттиджич, Обрушение моста в Балтиморе
В США оценивают последствия обрушения моста в Балтиморе для экономики

NRF оценивает, как обрушение моста в Балтиморе скажется на цепочках поставок

© AFP 2024 / Kent NishimuraГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AFP 2024 / Kent Nishimura
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Национальная федерация розничной торговли (NRF) оценивает, как обрушение моста в Балтиморе, где из-за ЧП парализована работа морского порта, скажется на цепочках поставок, сообщили РИА Новости в федерации.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Министр транспорта США Пит Буттиджич сообщил, что погибли шесть человек, еще один пострадал. По последним данным полиции штата Мэриленд, на месте ЧП найдены два тела.
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"NRF в настоящее время оценивает влияние обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки на розничные цепочки поставок", - говорится в заявлении вице-президента федерации Джона Голда, которое имеется в распоряжении агентства.
Как отмечается, ввиду неясности по сроку открытия порта в Балтиморе ритейлеры оценивают, как перенаправить грузы в иные порты Восточного побережья.
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В миреБалтиморМэрилендСШАПит БуттиджичОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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