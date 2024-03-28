https://ria.ru/20240328/most-1936285685.html

В США оценивают последствия обрушения моста в Балтиморе для экономики

В США оценивают последствия обрушения моста в Балтиморе для экономики - РИА Новости, 28.03.2024

В США оценивают последствия обрушения моста в Балтиморе для экономики

Национальная федерация розничной торговли (NRF) оценивает, как обрушение моста в Балтиморе, где из-за ЧП парализована работа морского порта, скажется на... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T01:49

2024-03-28T01:49

2024-03-28T03:44

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обрушение моста в балтиморе

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Национальная федерация розничной торговли (NRF) оценивает, как обрушение моста в Балтиморе, где из-за ЧП парализована работа морского порта, скажется на цепочках поставок, сообщили РИА Новости в федерации. Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Министр транспорта США Пит Буттиджич сообщил, что погибли шесть человек, еще один пострадал. По последним данным полиции штата Мэриленд, на месте ЧП найдены два тела. "NRF в настоящее время оценивает влияние обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки на розничные цепочки поставок", - говорится в заявлении вице-президента федерации Джона Голда, которое имеется в распоряжении агентства. Как отмечается, ввиду неясности по сроку открытия порта в Балтиморе ритейлеры оценивают, как перенаправить грузы в иные порты Восточного побережья.

https://ria.ru/20240327/most-1936244681.html

https://ria.ru/20240327/most-1936066149.html

балтимор

мэриленд

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