https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936380287.html

Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте, показал опрос

Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте, показал опрос - РИА Новости, 28.03.2024

Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте, показал опрос

Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте в случае, если бы выборы в высший законодательный орган страны состоялись сейчас, свидетельствуют... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:16

2024-03-28T14:16

2024-03-28T14:16

в мире

молдавия

майя санду

возрождение

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КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте в случае, если бы выборы в высший законодательный орган страны состоялись сейчас, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в марте молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Согласно данным опроса, мандаты в будущем составе парламента могли бы распределиться между четырьмя партиями. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила бы всего 45 мандатов из 101 (49 мандатов согласно опросу, проведенному в январе). У оппозиционной Партии социалистов могло бы быть 24 мандата (27 в январе), у полиформирования "Шанс" 23 (25 в январе), а у партии коммунистов Молдавии – 9 мандатов (согласно январскому опросу, они бы не прошли в парламент). Таким образом, оппозиция получила бы большинство в парламенте - 56 мандатов. Опрос проводился с 18 по 24 марта в 322 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1131 человек. Максимальная погрешность составляет 2,85%. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. В 2024 году должны состояться президентские выборы. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934102445.html

https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918767294.html

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в мире, молдавия, майя санду, возрождение