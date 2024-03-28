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Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте, показал опрос - РИА Новости, 28.03.2024
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14:16 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936380287.html
Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте, показал опрос
Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте, показал опрос - РИА Новости, 28.03.2024
Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте, показал опрос
Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте в случае, если бы выборы в высший законодательный орган страны состоялись сейчас, свидетельствуют... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:16
2024-03-28T14:16
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молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте в случае, если бы выборы в высший законодательный орган страны состоялись сейчас, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в марте молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Согласно данным опроса, мандаты в будущем составе парламента могли бы распределиться между четырьмя партиями. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила бы всего 45 мандатов из 101 (49 мандатов согласно опросу, проведенному в январе). У оппозиционной Партии социалистов могло бы быть 24 мандата (27 в январе), у полиформирования "Шанс" 23 (25 в январе), а у партии коммунистов Молдавии – 9 мандатов (согласно январскому опросу, они бы не прошли в парламент). Таким образом, оппозиция получила бы большинство в парламенте - 56 мандатов. Опрос проводился с 18 по 24 марта в 322 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1131 человек. Максимальная погрешность составляет 2,85%. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. В 2024 году должны состояться президентские выборы. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934102445.html
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в мире, молдавия, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение
Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте, показал опрос

Опрос Date Inteligente: оппозиция Молдавии получила бы большинство в парламенте

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 28 мар – РИА Новости. Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте в случае, если бы выборы в высший законодательный орган страны состоялись сейчас, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в марте молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Согласно данным опроса, мандаты в будущем составе парламента могли бы распределиться между четырьмя партиями. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила бы всего 45 мандатов из 101 (49 мандатов согласно опросу, проведенному в январе). У оппозиционной Партии социалистов могло бы быть 24 мандата (27 в январе), у полиформирования "Шанс" 23 (25 в январе), а у партии коммунистов Молдавии – 9 мандатов (согласно январскому опросу, они бы не прошли в парламент). Таким образом, оппозиция получила бы большинство в парламенте - 56 мандатов.
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Опрос проводился с 18 по 24 марта в 322 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1131 человек. Максимальная погрешность составляет 2,85%.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. В 2024 году должны состояться президентские выборы.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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