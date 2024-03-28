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Бывший аспирант МГУ получил четыре года за оправдание терроризма - РИА Новости, 28.03.2024
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18:57 28.03.2024 (обновлено: 19:00 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/miftakhov-1936463367.html
Бывший аспирант МГУ получил четыре года за оправдание терроризма
Бывший аспирант МГУ получил четыре года за оправдание терроризма - РИА Новости, 28.03.2024
Бывший аспирант МГУ получил четыре года за оправдание терроризма
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 4 годам колонии бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:57
2024-03-28T19:00
происшествия
москва
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россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 4 годам колонии бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина. "Ему назначено 4 года колонии, из них 2,5 в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима. Мы обжалуем приговор", - рассказала собеседница агентства. Мифтахову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), вину он не признал. Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца. Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал. Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.
https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html
https://ria.ru/20240320/prigovor-1934555513.html
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происшествия, москва, екатеринбург, россия, азат мифтахов
Происшествия, Москва, Екатеринбург, Россия, Азат Мифтахов
Бывший аспирант МГУ получил четыре года за оправдание терроризма

Суд дал бывшему аспиранту МГУ Мифтахову четыре года за оправдание терроризма

© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 4 годам колонии бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
"Ему назначено 4 года колонии, из них 2,5 в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима. Мы обжалуем приговор", - рассказала собеседница агентства. Мифтахову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), вину он не признал.
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Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца.
Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору.
Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал. Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.
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20 марта, 19:38
 
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