https://ria.ru/20240328/miftakhov-1936463367.html

Бывший аспирант МГУ получил четыре года за оправдание терроризма

Бывший аспирант МГУ получил четыре года за оправдание терроризма - РИА Новости, 28.03.2024

Бывший аспирант МГУ получил четыре года за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 4 годам колонии бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:57

2024-03-28T18:57

2024-03-28T19:00

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азат мифтахов

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 4 годам колонии бывшего аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова по обвинению в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина. "Ему назначено 4 года колонии, из них 2,5 в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима. Мы обжалуем приговор", - рассказала собеседница агентства. Мифтахову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), вину он не признал. Головинский суд Москвы в январе 2021 года приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно. Кассационная инстанция впоследствии снизила Мифтахову срок на три месяца. Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых. Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сам Мифтахов утверждал, что его преследуют за политические взгляды. Он признавал, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицал. Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук.

https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html

https://ria.ru/20240320/prigovor-1934555513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, екатеринбург, россия, азат мифтахов