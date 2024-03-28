https://ria.ru/20240328/memorial-1936295181.html

В центре Улан-Удэ планируют установить мемориал в честь участников СВО

В центре Улан-Удэ планируют установить мемориал в честь участников СВО - РИА Новости, 28.03.2024

В центре Улан-Удэ планируют установить мемориал в честь участников СВО

Мемориал в честь участников специальной военной операции планируют установить в парке в центре Улан-Удэ, сообщил мэр Игорь Шутенков. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T06:31

2024-03-28T06:31

2024-03-28T06:31

общество

городское хозяйство москвы

улан-удэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921704851_0:238:3071:1965_1920x0_80_0_0_64ac0ce1fe1db07d84c0c9a21711c03a.jpg

ХАБАРОВСК, 28 мар - РИА Новости. Мемориал в честь участников специальной военной операции планируют установить в парке в центре Улан-Удэ, сообщил мэр Игорь Шутенков. "Друзья, мы планируем установить мемориал участникам СВО в Парке железнодорожников - центр города, удобные подъездные пути, автостоянки. Уже длительное время и в мой адрес во время встреч с горожанами, в том числе с семьями воинов СВО и с самими бойцами-земляками, и в адрес мэрии Улан-Удэ поступают обращения с инициативой появления места памяти и почета", - написал Шутенков в своем Telegram-канале. Мэр сообщил, что обращаются с просьбой в том числе раненые бойцы, вдовы и матери погибших воинов. Они призывают власти сделать в городе мемориал тем, кто героически отдал жизни за Родину, чтобы было место памяти и преклонения героям. "Будущий мемориал не только павшим героям, но всем участникам СВО, которые, не жалея себя, приняли участие в сражениях. Планом предусмотрена Аллея героев-воинов СВО, ведущая к центру мемориала", - добавил мэр.

https://ria.ru/20240110/svo-1920538865.html

https://ria.ru/20240320/nagrazhdenie-1934371453.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, улан-удэ