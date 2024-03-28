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В центре Улан-Удэ планируют установить мемориал в честь участников СВО - РИА Новости, 28.03.2024
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06:31 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/memorial-1936295181.html
В центре Улан-Удэ планируют установить мемориал в честь участников СВО
В центре Улан-Удэ планируют установить мемориал в честь участников СВО - РИА Новости, 28.03.2024
В центре Улан-Удэ планируют установить мемориал в честь участников СВО
Мемориал в честь участников специальной военной операции планируют установить в парке в центре Улан-Удэ, сообщил мэр Игорь Шутенков. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T06:31
2024-03-28T06:31
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ХАБАРОВСК, 28 мар - РИА Новости. Мемориал в честь участников специальной военной операции планируют установить в парке в центре Улан-Удэ, сообщил мэр Игорь Шутенков. "Друзья, мы планируем установить мемориал участникам СВО в Парке железнодорожников - центр города, удобные подъездные пути, автостоянки. Уже длительное время и в мой адрес во время встреч с горожанами, в том числе с семьями воинов СВО и с самими бойцами-земляками, и в адрес мэрии Улан-Удэ поступают обращения с инициативой появления места памяти и почета", - написал Шутенков в своем Telegram-канале. Мэр сообщил, что обращаются с просьбой в том числе раненые бойцы, вдовы и матери погибших воинов. Они призывают власти сделать в городе мемориал тем, кто героически отдал жизни за Родину, чтобы было место памяти и преклонения героям. "Будущий мемориал не только павшим героям, но всем участникам СВО, которые, не жалея себя, приняли участие в сражениях. Планом предусмотрена Аллея героев-воинов СВО, ведущая к центру мемориала", - добавил мэр.
https://ria.ru/20240110/svo-1920538865.html
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общество, городское хозяйство москвы, улан-удэ
Общество, Городское хозяйство Москвы, Улан-Удэ
В центре Улан-Удэ планируют установить мемориал в честь участников СВО

Мэр Улан-Удэ Шутенков анонсировал установку мемориала в честь участников СВО

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкТриумфальная арка "Царские ворота" в Улан-Удэ
Триумфальная арка Царские ворота в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Триумфальная арка "Царские ворота" в Улан-Удэ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 28 мар - РИА Новости. Мемориал в честь участников специальной военной операции планируют установить в парке в центре Улан-Удэ, сообщил мэр Игорь Шутенков.
"Друзья, мы планируем установить мемориал участникам СВО в Парке железнодорожников - центр города, удобные подъездные пути, автостоянки. Уже длительное время и в мой адрес во время встреч с горожанами, в том числе с семьями воинов СВО и с самими бойцами-земляками, и в адрес мэрии Улан-Удэ поступают обращения с инициативой появления места памяти и почета", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.
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Мэр сообщил, что обращаются с просьбой в том числе раненые бойцы, вдовы и матери погибших воинов. Они призывают власти сделать в городе мемориал тем, кто героически отдал жизни за Родину, чтобы было место памяти и преклонения героям.
"Будущий мемориал не только павшим героям, но всем участникам СВО, которые, не жалея себя, приняли участие в сражениях. Планом предусмотрена Аллея героев-воинов СВО, ведущая к центру мемориала", - добавил мэр.
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