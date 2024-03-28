https://ria.ru/20240328/melitopol-1936443262.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 28.03.2024
В Мелитополе прогремел взрыв
В административном центре Запорожской области Мелитополе прозвучал звук взрыва, предварительно, сработала российская система ПВО, сообщают городские власти в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:36
2024-03-28T17:36
2024-03-28T17:42
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В административном центре Запорожской области Мелитополе прозвучал звук взрыва, предварительно, сработала российская система ПВО, сообщают городские власти в Telegram-канале."В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, подробности уточняются. По предварительной информации, сработала система ПВО", - говорится в сообщении администрации города.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Происшествия
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв, предположительно, из-за работы системы ПВО