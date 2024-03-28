https://ria.ru/20240328/melitopol-1936443262.html

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 28.03.2024

В Мелитополе прогремел взрыв

В административном центре Запорожской области Мелитополе прозвучал звук взрыва, предварительно, сработала российская система ПВО, сообщают городские власти в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:36

2024-03-28T17:36

2024-03-28T17:42

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В административном центре Запорожской области Мелитополе прозвучал звук взрыва, предварительно, сработала российская система ПВО, сообщают городские власти в Telegram-канале."В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Сохраняйте спокойствие, подробности уточняются. По предварительной информации, сработала система ПВО", - говорится в сообщении администрации города.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240327/vampire-1936270523.html

мелитополь

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мелитополь, запорожская область, россия, происшествия