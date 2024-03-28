https://ria.ru/20240328/medved-1936440578.html
В ростовском зоопарке объяснили непрезентабельный вид белого медведя Айона
В ростовском зоопарке объяснили непрезентабельный вид белого медведя Айона - РИА Новости, 28.03.2024
В ростовском зоопарке объяснили непрезентабельный вид белого медведя Айона
Белый медведь по кличке Айон, который содержится в зоопарке Ростова-на-Дону, чувствует себя отлично, а его внешний вид, вызвавший тревогу ростовчан, связан с... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:39
2024-03-28T17:39
2024-03-28T17:39
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар — РИА Новости. Белый медведь по кличке Айон, который содержится в зоопарке Ростова-на-Дону, чувствует себя отлично, а его внешний вид, вызвавший тревогу ростовчан, связан с наступлением периода линьки, рассказала РИА Новости директор зоопарка Юлия Соболева. В соцсетях ранее появились сообщения, в которых жители Ростова-на-Дону делились переживаниями по поводу внешнего вида белого медведя по кличке Айон, который содержится в ростовском зоопарке. В комментариях к опубликованным видео ростовчане обращали внимание, что белый медведь покрылся пятнами, потерял вес и странно передвигался по вольеру. "У них там обновлялся ремонт в его вольере, естественно, он стрессовал, естественно, он терся больше, чем обычно. Ну, и сейчас у него период линьки, соответственно, сейчас в таком состоянии у него шерсть", - пояснила РИА Новости Соболева. Она рассказала, что в связи с обеспокоенностью посетителей внешним видом Айона в ростовский зоопарк были приглашены для консультации кураторы программы по сохранению популяции белых медведей СОЗАР и ЕАРАЗА, а также главный ветеринарный врач Московского зоопарка. "Они посмотрели, дали заключение, что все с ним хорошо, все с ним нормально... Все животные в удовлетворительном состоянии, больных нет у нас, все очень хорошо", - подчеркнула собеседница агентства. Сейчас полярный медведь Айон привыкает к новым условиям, купается в обновленном бассейне и самостоятельно ловит рыбу. Как отметили специалисты зоопарка, хищник не смог бы этого делать, если бы был болен. В целом, избавление от лишней шерсти может длиться несколько месяцев, потому что в зоопарке это происходит естественным способом, как и в природных условиях. Поэтому медведи, лисы, волки, копытные животные и другие звери в период линьки имеют "непрезентабельный вид".
https://ria.ru/20240314/panda-1932967463.html
https://ria.ru/20240227/medveditsa-1929815975.html
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РИА Новости
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ростов-на-дону, общество
Хорошие новости, Ростов-на-Дону, Общество
В ростовском зоопарке объяснили непрезентабельный вид белого медведя Айона
Соболева: белый медведь Айон здоров, он покрылся пятнами из-за стресса и линьки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар — РИА Новости. Белый медведь по кличке Айон, который содержится в зоопарке Ростова-на-Дону, чувствует себя отлично, а его внешний вид, вызвавший тревогу ростовчан, связан с наступлением периода линьки, рассказала РИА Новости директор зоопарка Юлия Соболева.
В соцсетях ранее появились сообщения, в которых жители Ростова-на-Дону делились переживаниями по поводу внешнего вида белого медведя по кличке Айон, который содержится в ростовском зоопарке. В комментариях к опубликованным видео ростовчане обращали внимание, что белый медведь покрылся пятнами, потерял вес и странно передвигался по вольеру.
"У них там обновлялся ремонт в его вольере, естественно, он стрессовал, естественно, он терся больше, чем обычно. Ну, и сейчас у него период линьки, соответственно, сейчас в таком состоянии у него шерсть", - пояснила РИА Новости Соболева.
Она рассказала, что в связи с обеспокоенностью посетителей внешним видом Айона в ростовский зоопарк были приглашены для консультации кураторы программы по сохранению популяции белых медведей СОЗАР и ЕАРАЗА, а также главный ветеринарный врач Московского зоопарка
.
"Они посмотрели, дали заключение, что все с ним хорошо, все с ним нормально... Все животные в удовлетворительном состоянии, больных нет у нас, все очень хорошо", - подчеркнула собеседница агентства.
Сейчас полярный медведь Айон привыкает к новым условиям, купается в обновленном бассейне и самостоятельно ловит рыбу. Как отметили специалисты зоопарка, хищник не смог бы этого делать, если бы был болен. В целом, избавление от лишней шерсти может длиться несколько месяцев, потому что в зоопарке это происходит естественным способом, как и в природных условиях. Поэтому медведи, лисы, волки, копытные животные и другие звери в период линьки имеют "непрезентабельный вид".