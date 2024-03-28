https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html

Японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь

Японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь - РИА Новости, 28.03.2024

Японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь

Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе, рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T05:12

2024-03-28T05:12

2024-03-28T05:12

специальная военная операция на украине

мариуполь

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украина

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе, рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани."Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной", — написал он.Сам Итани с удивлением заметил, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.Японский автор ожидал найти в городе множество проукраински настроенных граждан, однако признал, что его прогнозы совершенно не оправдались. Напротив, мариупольцы описали журналисту эпизоды насилия и унижения со стороны украинских военных. Так, по словам одной женщины, солдаты ВСУ отказались выпустить ее из города с больным ребенком и пригрозили расстрелом в ответ на просьбы выдать медикаменты."Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, <…> закончился", — заключил японский корреспондент.В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html

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мариуполь, япония, россия, украина, в мире, вооруженные силы украины