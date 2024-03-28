Японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь
Daily Shincho: мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь города
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя
Строительство новых домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе, рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани.
"Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной", — написал он.
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Сам Итани с удивлением заметил, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.
Японский автор ожидал найти в городе множество проукраински настроенных граждан, однако признал, что его прогнозы совершенно не оправдались. Напротив, мариупольцы описали журналисту эпизоды насилия и унижения со стороны украинских военных. Так, по словам одной женщины, солдаты ВСУ отказались выпустить ее из города с больным ребенком и пригрозили расстрелом в ответ на просьбы выдать медикаменты.
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"Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, <…> закончился", — заключил японский корреспондент.
В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города.
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