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Японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html
Японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь
Японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь - РИА Новости, 28.03.2024
Японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь
Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе, рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T05:12
2024-03-28T05:12
специальная военная операция на украине
мариуполь
япония
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украина
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе, рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани."Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной", — написал он.Сам Итани с удивлением заметил, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.Японский автор ожидал найти в городе множество проукраински настроенных граждан, однако признал, что его прогнозы совершенно не оправдались. Напротив, мариупольцы описали журналисту эпизоды насилия и унижения со стороны украинских военных. Так, по словам одной женщины, солдаты ВСУ отказались выпустить ее из города с больным ребенком и пригрозили расстрелом в ответ на просьбы выдать медикаменты."Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, &lt;…&gt; закончился", — заключил японский корреспондент.В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html
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мариуполь, япония, россия, украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Япония, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
Японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь

Daily Shincho: мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь города

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя
Строительство новых домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Строительство новых домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе, рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани.
"Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной", — написал он.
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Сам Итани с удивлением заметил, что в магазинах города совершенно спокойная атмосфера и нет проблем с продуктами.
Японский автор ожидал найти в городе множество проукраински настроенных граждан, однако признал, что его прогнозы совершенно не оправдались. Напротив, мариупольцы описали журналисту эпизоды насилия и унижения со стороны украинских военных. Так, по словам одной женщины, солдаты ВСУ отказались выпустить ее из города с больным ребенком и пригрозили расстрелом в ответ на просьбы выдать медикаменты.
«
"Сам конфликт, конечно, продолжается, но для мариупольцев он, похоже, <…> закончился", — заключил японский корреспондент.
В мае 2022 года Минобороны России заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольЯпонияРоссияУкраинаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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