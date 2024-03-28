https://ria.ru/20240328/lukashenko-1936355310.html
Лукашенко рассказал о системе контроля за ценообразованием в Белоруссии
Лукашенко рассказал о системе контроля за ценообразованием в Белоруссии - РИА Новости, 28.03.2024
Лукашенко рассказал о системе контроля за ценообразованием в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система контроля за ценообразованием в стране будет усиливаться. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:40
2024-03-28T12:40
2024-03-28T12:46
белоруссия
александр лукашенко
павел каллаур
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158130_0:170:3340:2048_1920x0_80_0_0_f3d8d59d77facb9ba98e7e98e4e1e617.jpg
МИНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система контроля за ценообразованием в стране будет усиливаться. "Не только Национальный банк отвечает за инфляцию, рост цен, но и правительство несет определенную нагрузку. По моему поручению правительство приняло определенные меры к тому, чтобы взять под контроль систему ценообразования. Это не значит, что мы где не надо будем сдерживать цены, а где надо - отпускать. Нет. Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием. Даже в этом составе кому-то это может нравиться, кому-то нет - но решение мною принято. И оно подлежит исполнению", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба в ходе совещания по работе банковской системы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности. По его словам, сегодня в Белоруссии удается контролировать систему ценообразования и в какой-то степени сдерживать цены. "От этой практики мы не отступим. Система контроля за ценообразованием, за всем этим комплексом будет только усиливаться. Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране", - сказал президент Белоруссии. Он также сообщил, что будет усиливаться контроль за работой Нацбанка. "Как вы понимаете, Павел Владимирович (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур - ред.), вне контроля Национальный банк быть не может. Контроль осуществляется президентом, и вы, наверное, заметили, что в связи с назначением новых лиц в финансово-экономическом блоке этот контроль будет усиливаться", - сказал белорусский лидер. Как отметил Лукашенко, это не значит, что работе Нацбанка будут мешать. "Он в основном свои функции выполняет. Как показывают результаты в экономике за последний год, в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется. Значит, и правительство с Национальным банком справляются. Но это не значит, что нет в этом плане проблем", - сказал он.
https://realty.ria.ru/20240322/tseny-1934975871.html
https://ria.ru/20240320/puteshestviya-1934490548.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eba4f67fd52d23aaa9502c96d70aba9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, павел каллаур, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Павел Каллаур, В мире
Лукашенко рассказал о системе контроля за ценообразованием в Белоруссии
Лукашенко: контроль за ценообразованием в Белоруссии будет усиливаться
МИНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система контроля за ценообразованием в стране будет усиливаться.
«
"Не только Национальный банк отвечает за инфляцию, рост цен, но и правительство несет определенную нагрузку. По моему поручению правительство приняло определенные меры к тому, чтобы взять под контроль систему ценообразования. Это не значит, что мы где не надо будем сдерживать цены, а где надо - отпускать. Нет. Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием. Даже в этом составе кому-то это может нравиться, кому-то нет - но решение мною принято. И оно подлежит исполнению", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба в ходе совещания по работе банковской системы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности.
По его словам, сегодня в Белоруссии удается контролировать систему ценообразования и в какой-то степени сдерживать цены. "От этой практики мы не отступим. Система контроля за ценообразованием, за всем этим комплексом будет только усиливаться. Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране", - сказал президент Белоруссии.
Он также сообщил, что будет усиливаться контроль за работой Нацбанка. "Как вы понимаете, Павел Владимирович (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур - ред.), вне контроля Национальный банк быть не может. Контроль осуществляется президентом, и вы, наверное, заметили, что в связи с назначением новых лиц в финансово-экономическом блоке этот контроль будет усиливаться", - сказал белорусский лидер.
Как отметил Лукашенко, это не значит, что работе Нацбанка будут мешать. "Он в основном свои функции выполняет. Как показывают результаты в экономике за последний год, в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется. Значит, и правительство с Национальным банком справляются. Но это не значит, что нет в этом плане проблем", - сказал он.