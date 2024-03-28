https://ria.ru/20240328/lukashenko-1936355310.html

Лукашенко рассказал о системе контроля за ценообразованием в Белоруссии

Лукашенко рассказал о системе контроля за ценообразованием в Белоруссии - РИА Новости, 28.03.2024

Лукашенко рассказал о системе контроля за ценообразованием в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система контроля за ценообразованием в стране будет усиливаться. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:40

2024-03-28T12:40

2024-03-28T12:46

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МИНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система контроля за ценообразованием в стране будет усиливаться. "Не только Национальный банк отвечает за инфляцию, рост цен, но и правительство несет определенную нагрузку. По моему поручению правительство приняло определенные меры к тому, чтобы взять под контроль систему ценообразования. Это не значит, что мы где не надо будем сдерживать цены, а где надо - отпускать. Нет. Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием. Даже в этом составе кому-то это может нравиться, кому-то нет - но решение мною принято. И оно подлежит исполнению", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба в ходе совещания по работе банковской системы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности. По его словам, сегодня в Белоруссии удается контролировать систему ценообразования и в какой-то степени сдерживать цены. "От этой практики мы не отступим. Система контроля за ценообразованием, за всем этим комплексом будет только усиливаться. Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране", - сказал президент Белоруссии. Он также сообщил, что будет усиливаться контроль за работой Нацбанка. "Как вы понимаете, Павел Владимирович (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур - ред.), вне контроля Национальный банк быть не может. Контроль осуществляется президентом, и вы, наверное, заметили, что в связи с назначением новых лиц в финансово-экономическом блоке этот контроль будет усиливаться", - сказал белорусский лидер. Как отметил Лукашенко, это не значит, что работе Нацбанка будут мешать. "Он в основном свои функции выполняет. Как показывают результаты в экономике за последний год, в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется. Значит, и правительство с Национальным банком справляются. Но это не значит, что нет в этом плане проблем", - сказал он.

https://realty.ria.ru/20240322/tseny-1934975871.html

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белоруссия, александр лукашенко, павел каллаур, в мире