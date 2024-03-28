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Рослесхоз спрогнозировал ситуацию с природными пожарами в мае - РИА Новости, 28.03.2024
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13:39 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/les-1936369653.html
Рослесхоз спрогнозировал ситуацию с природными пожарами в мае
Рослесхоз спрогнозировал ситуацию с природными пожарами в мае - РИА Новости, 28.03.2024
Рослесхоз спрогнозировал ситуацию с природными пожарами в мае
"Очень тяжёлая" ситуация с природными пожарами прогнозируется в мае в России, масштабные бедствия может спровоцировать выжигание сухой травы на... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:39
2024-03-28T13:39
россия
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Очень тяжёлая" ситуация с природными пожарами прогнозируется в мае в России, масштабные бедствия может спровоцировать выжигание сухой травы на сельскохозяйственных землях, заявил глава Рослесхоза Иван Советников в четверг. "Приближается май. По прогнозу, май будет очень тяжёлым. И тут в полный рост встают наши традиционные проблемы: сельхозвыжигание и ландшафтные пожары", - сказал Советников на совещании "Леса России" на выставке-форуме "Россия". Он подчеркнул, что выжигание сухой прошлогодней травы на сельхозугодьях - "совершенно незаконное деяние" и "никаких компромиссов быть не должно". По словам главы ведомства, Рослесхоз будет "незамедлительно" обращаться в правоохранительные органы в случаях, когда регионы не справляются с полномочиями по борьбе с ландшафтными пожарами. Более чем в 90% случаев причиной природных пожаров весной выступает человеческий фактор, подчеркнул глава службы.
https://ria.ru/20240328/polovode-1936343317.html
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россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Россия, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Рослесхоз спрогнозировал ситуацию с природными пожарами в мае

Рослесхоз: очень тяжелая ситуация с пожарами прогнозируется в мае в России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение лесных пожаров в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Очень тяжёлая" ситуация с природными пожарами прогнозируется в мае в России, масштабные бедствия может спровоцировать выжигание сухой травы на сельскохозяйственных землях, заявил глава Рослесхоза Иван Советников в четверг.
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"Приближается май. По прогнозу, май будет очень тяжёлым. И тут в полный рост встают наши традиционные проблемы: сельхозвыжигание и ландшафтные пожары", - сказал Советников на совещании "Леса России" на выставке-форуме "Россия".
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Он подчеркнул, что выжигание сухой прошлогодней травы на сельхозугодьях - "совершенно незаконное деяние" и "никаких компромиссов быть не должно".
По словам главы ведомства, Рослесхоз будет "незамедлительно" обращаться в правоохранительные органы в случаях, когда регионы не справляются с полномочиями по борьбе с ландшафтными пожарами.
Более чем в 90% случаев причиной природных пожаров весной выступает человеческий фактор, подчеркнул глава службы.
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