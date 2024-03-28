https://ria.ru/20240328/lep-1936368015.html

На Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию из-за повреждений

На Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию из-за повреждений - РИА Новости, 28.03.2024

На Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию из-за повреждений

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в четверг, что власти не планируют повышения тарифов на электроэнергию из-за повреждений энергосистемы. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:33

2024-03-28T13:33

2024-03-28T14:28

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в четверг, что власти не планируют повышения тарифов на электроэнергию из-за повреждений энергосистемы. "Вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока не рассматривается. Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли – спокойно, стабильно и без отключений", - приводит слова Галущенко пресс-служба на сайте минэнерго. Он отметил, что на данный момент говорить о повышении тарифов рано, поскольку нет понимания масштабов повреждений после последней массированной атаки, к тому же не осуществлена полная оценка убытков и не понятно, сколько нужно средств на восстановление энергосистемы. По этим причинам, как заверил министр, нет никаких планов по изменению тарифов. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240325/dneproges-1935654521.html

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904273319.html

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