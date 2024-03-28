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Чернышенко предложил подготовить проект для контроля за созданием курортов - РИА Новости, 28.03.2024
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Туризм
 
21:17 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/kurort-1936487986.html
Чернышенко предложил подготовить проект для контроля за созданием курортов
Чернышенко предложил подготовить проект для контроля за созданием курортов - РИА Новости, 28.03.2024
Чернышенко предложил подготовить проект для контроля за созданием курортов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил президента Владимира Путина создать отдельный федеральный проект для того, чтобы контролировать сроки создания... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:17
2024-03-28T21:17
туризм
экономика
россия
байкал
санкт-петербург
дмитрий чернышенко
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил президента Владимира Путина создать отдельный федеральный проект для того, чтобы контролировать сроки создания морских курортов в России в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". "Для большей эффективности управления просим вас поддержать создание в рамках продлеваемого нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" отдельного федерального проекта, чтобы мы могли администрировать, вести отчетность и контролировать сроки создания этих курортов", - сказал Чернышенко на совещании под председательством Путина по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов. Чернышенко также напомнил, что президент в ходе послания Федеральному собранию дал указание списать две трети задолженности по инфраструктурным бюджетным кредитам регионам РФ. "Я прошу вашего поручения регионам зарезервировать часть высвобождающихся средств на реализацию этих проектов с учетом проведения дополнительной реструктуризации бюджетных кредитов", - сказал вице-премьер, обращаясь к президенту. "Общая потребность средств федерального бюджета до 2030 года для создания обеспечивающей инфраструктуры – около 300 миллиардов рублей. 103 миллиарда предварительно зарезервированы до 2030 года в рамках нацпроекта по туризму и согласованы с Минфином", - добавил Чернышенко. По поручению президента Владимира Путина правительство совместно с регионами ведёт работу по созданию федеральных морских круглогодичных курортов "Пять морей". В рамках этого проекта планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. Проект предполагает строительство отелей почти на 74 тысячи номеров, создание более 100 тысяч рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 10 миллионов туристов ежегодно.
https://ria.ru/20240328/baykal-1936483931.html
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экономика, россия, байкал, санкт-петербург, дмитрий чернышенко, владимир путин, новости - туризм
Туризм, Экономика, Россия, Байкал, Санкт-Петербург, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Новости - Туризм
Чернышенко предложил подготовить проект для контроля за созданием курортов

Чернышенко призвал подготовить проект для контроля за сроками создания курортов

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкОстров Ольхон на Байкале
Остров Ольхон на Байкале - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Остров Ольхон на Байкале. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил президента Владимира Путина создать отдельный федеральный проект для того, чтобы контролировать сроки создания морских курортов в России в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал".
"Для большей эффективности управления просим вас поддержать создание в рамках продлеваемого нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" отдельного федерального проекта, чтобы мы могли администрировать, вести отчетность и контролировать сроки создания этих курортов", - сказал Чернышенко на совещании под председательством Путина по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов.
Побережье озера Байкал - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Чернышенко также напомнил, что президент в ходе послания Федеральному собранию дал указание списать две трети задолженности по инфраструктурным бюджетным кредитам регионам РФ. "Я прошу вашего поручения регионам зарезервировать часть высвобождающихся средств на реализацию этих проектов с учетом проведения дополнительной реструктуризации бюджетных кредитов", - сказал вице-премьер, обращаясь к президенту.
"Общая потребность средств федерального бюджета до 2030 года для создания обеспечивающей инфраструктуры – около 300 миллиардов рублей. 103 миллиарда предварительно зарезервированы до 2030 года в рамках нацпроекта по туризму и согласованы с Минфином", - добавил Чернышенко.
По поручению президента Владимира Путина правительство совместно с регионами ведёт работу по созданию федеральных морских круглогодичных курортов "Пять морей". В рамках этого проекта планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. Проект предполагает строительство отелей почти на 74 тысячи номеров, создание более 100 тысяч рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 10 миллионов туристов ежегодно.
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