https://ria.ru/20240328/kurort-1936487986.html

Чернышенко предложил подготовить проект для контроля за созданием курортов

Чернышенко предложил подготовить проект для контроля за созданием курортов - РИА Новости, 28.03.2024

Чернышенко предложил подготовить проект для контроля за созданием курортов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил президента Владимира Путина создать отдельный федеральный проект для того, чтобы контролировать сроки создания... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T21:17

2024-03-28T21:17

2024-03-28T21:17

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил президента Владимира Путина создать отдельный федеральный проект для того, чтобы контролировать сроки создания морских курортов в России в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". "Для большей эффективности управления просим вас поддержать создание в рамках продлеваемого нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" отдельного федерального проекта, чтобы мы могли администрировать, вести отчетность и контролировать сроки создания этих курортов", - сказал Чернышенко на совещании под председательством Путина по вопросу создания федеральных круглогодичных морских курортов. Чернышенко также напомнил, что президент в ходе послания Федеральному собранию дал указание списать две трети задолженности по инфраструктурным бюджетным кредитам регионам РФ. "Я прошу вашего поручения регионам зарезервировать часть высвобождающихся средств на реализацию этих проектов с учетом проведения дополнительной реструктуризации бюджетных кредитов", - сказал вице-премьер, обращаясь к президенту. "Общая потребность средств федерального бюджета до 2030 года для создания обеспечивающей инфраструктуры – около 300 миллиардов рублей. 103 миллиарда предварительно зарезервированы до 2030 года в рамках нацпроекта по туризму и согласованы с Минфином", - добавил Чернышенко. По поручению президента Владимира Путина правительство совместно с регионами ведёт работу по созданию федеральных морских круглогодичных курортов "Пять морей". В рамках этого проекта планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. Проект предполагает строительство отелей почти на 74 тысячи номеров, создание более 100 тысяч рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 10 миллионов туристов ежегодно.

https://ria.ru/20240328/baykal-1936483931.html

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экономика, россия, байкал, санкт-петербург, дмитрий чернышенко, владимир путин, новости - туризм