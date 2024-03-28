https://ria.ru/20240328/krokus-1936488305.html

МЧС разоблачило лжекинолога, воспользовавшегося трагедией в "Крокусе"

МЧС разоблачило лжекинолога, воспользовавшегося трагедией в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

МЧС разоблачило лжекинолога, воспользовавшегося трагедией в "Крокусе"

МЧС России разоблачило женщину, собиравшую деньги под видом кинолога при поисковой операции в "Крокусе", об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T21:21

2024-03-28T21:21

2024-03-28T21:21

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МЧС России разоблачило женщину, собиравшую деньги под видом кинолога при поисковой операции в "Крокусе", об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. "На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано - при работе в зоне особого риска требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки. Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что женщина использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств: выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска "Лидер". МЧС, как указано, ценит помощь волонтеров и осуждает недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четырех исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода*, Фаридун Шамсиддин* и Мухаммадсобир Файзов*, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, а силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

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россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)