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В Белом доме оскорбили российских чиновников из-за заявлений о теракте - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:51 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/krokus-1936474904.html
В Белом доме оскорбили российских чиновников из-за заявлений о теракте
В Белом доме оскорбили российских чиновников из-за заявлений о теракте - РИА Новости, 28.03.2024
В Белом доме оскорбили российских чиновников из-за заявлений о теракте
Представитель Белого дома Джон Кирби нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокусе" и допускающих украинский след. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:51
2024-03-28T19:51
теракт в "крокус сити холле"
в мире
джон кирби
россия
сша
крокус сити холл
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокусе" и допускающих украинский след. "ИГИЛ* несет полную ответственность за эту атаку (в "Крокусе" - ред.). США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе... мой дядя часто говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза", - сказал Кирби в ходе брифинга. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент России Владимир Путина отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
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в мире, джон кирби, россия, сша, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Джон Кирби, Россия, США, Крокус Сити Холл
В Белом доме оскорбили российских чиновников из-за заявлений о теракте

Кирби назвал российских чиновников продавцами навоза из-за заявлений о теракте

© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокусе" и допускающих украинский след.
"ИГИЛ* несет полную ответственность за эту атаку (в "Крокусе" - ред.). США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе... мой дядя часто говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
27 марта, 08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
Президент России Владимир Путина отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Запрещенная в России террористическая организация
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
23 марта, 12:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреДжон КирбиРоссияСШАКрокус Сити Холл
 
 
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