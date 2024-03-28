https://ria.ru/20240328/krokus-1936474904.html

В Белом доме оскорбили российских чиновников из-за заявлений о теракте

В Белом доме оскорбили российских чиновников из-за заявлений о теракте - РИА Новости, 28.03.2024

В Белом доме оскорбили российских чиновников из-за заявлений о теракте

Представитель Белого дома Джон Кирби нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокусе" и допускающих украинский след. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:51

2024-03-28T19:51

2024-03-28T19:51

теракт в "крокус сити холле"

в мире

джон кирби

россия

сша

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867399006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c7c77dbab7baeff145439e03f9e53b7.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Представитель Белого дома Джон Кирби нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокусе" и допускающих украинский след. "ИГИЛ* несет полную ответственность за эту атаку (в "Крокусе" - ред.). США продолжат сохранять бдительность и предупреждать власти других стран, независимо от того, какие у нас с ними отношения, если у нас есть информация о террористической угрозе... мой дядя часто говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза", - сказал Кирби в ходе брифинга. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент России Владимир Путина отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джон кирби, россия, сша, крокус сити холл