https://ria.ru/20240328/krokus-1936462694.html

В "Крокусе" проходит проверка показаний на месте преступления

В "Крокусе" проходит проверка показаний на месте преступления - РИА Новости, 28.03.2024

В "Крокусе" проходит проверка показаний на месте преступления

В подмосковном комплексе "Крокус сити холл" проходит проверка показаний на месте преступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:52

2024-03-28T18:52

2024-03-28T19:58

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В подмосковном комплексе "Крокус сити холл" проходит проверка показаний на месте преступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Идет проверка показаний на месте преступления", - сказал собеседник агентства.Согласно УПК РФ, проверка показаний может проходить как с участием подозреваемых или обвиняемых, так и с участием потерпевших.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент России Владимир Путина отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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Проверка показаний на месте теракта в "Крокусе" В "Крокусе" проходит проверка показаний на месте преступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 2024-03-28T18:52 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)