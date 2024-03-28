https://ria.ru/20240328/krokus-1936406874.html

РКК собрал на помощь пострадавшим от теракта более 1,2 миллиарда рублей

РКК собрал на помощь пострадавшим от теракта более 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.03.2024

РКК собрал на помощь пострадавшим от теракта более 1,2 миллиарда рублей

Российский Красный Крест с 23 марта собрал более 1 миллиарда 200 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокусе",... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:38

2024-03-28T15:38

2024-03-28T15:52

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

российский красный крест

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский Красный Крест с 23 марта собрал более 1 миллиарда 200 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокусе", сообщили в пресс-службе РКК."Еще 23 марта 2024 года РКК запустил сбор пожертвований на помощь пострадавшим, семьям погибших и пострадавших при теракте. С этого момента было собрано 1 миллиард 206 миллионов 911 тысяч 583 рубля. Всего из общей суммы собранных пожертвований 741 миллион 248 тысяч 029 рублей приходится на физические лица (741 тысяча 449 человек перевели пожертвования), 465 миллионов 663 тысячи 553 рубля перевели юридические лица, включая крупный бизнес и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

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Кирилл Волков

крокус сити холл, происшествия, россия, московская область (подмосковье), российский красный крест