https://ria.ru/20240328/krokus-1936398703.html

Чиновник из администрации Люберец погиб в "Крокусе", спасая семью

Чиновник из администрации Люберец погиб в "Крокусе", спасая семью - РИА Новости, 28.03.2024

Чиновник из администрации Люберец погиб в "Крокусе", спасая семью

Начальник управления дорожного хозяйства администрации Люберец Олег Шиховцев погиб в "Крокус сити холле", закрыв собой семью от террористов, сообщил глава... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:16

2024-03-28T15:16

2024-03-28T15:16

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

люберцы

владимир волков (политик)

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Начальник управления дорожного хозяйства администрации Люберец Олег Шиховцев погиб в "Крокус сити холле", закрыв собой семью от террористов, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков в своем телеграм-канале. "В результате теракта в "Крокус сити холле" погиб начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Олег Сергеевич Шиховцев… Олег погиб как герой, закрыв собой семью. Ему было 42 года", - написал Волков. По его словам, Шиховцев проработал в сфере дорожного хозяйства более двадцати лет. "Он был настоящим профессионалом - грамотным, ответственным, с активной жизненной позицией. Увлекался спортом", - добавил Волков. У Шиховцева остались жена и трое детей, глава округа обещал оказать семье всю необходимую помощь. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

люберцы

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, люберцы, владимир волков (политик), московская область (подмосковье), крокус сити холл