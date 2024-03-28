https://ria.ru/20240328/krokus-1936306641.html

Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших в теракте

Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших в теракте - РИА Новости, 28.03.2024

Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших в теракте

Баста, Стас Михайлов, Полина Гагарина, "Любэ", Валерия и другие исполнители вместе с "VK Музыкой" записали альбом с песнями Муслима Магомаева, доходы от... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:13

2024-03-28T09:13

2024-03-28T18:06

технологии

россия

украина

брянская область

муслим магомаев

владимир путин

баста (василий вакуленко)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Баста, Стас Михайлов, Полина Гагарина, "Любэ", Валерия и другие исполнители вместе с "VK Музыкой" записали альбом с песнями Муслима Магомаева, доходы от прослушиваний направят пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле", рассказали в VK. "Альбом получил название "Голос мой услышь". В нем 12 песен Муслима Магомаева, которые записали российские исполнители. Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле", который носит имя великого певца Муслима Магомаева", - говорится в сообщении. Там отметили, что, слушая этот альбом, люди будут тратить самое ценное - свое время, конвертируя его в деньги благодаря стриминговым платформам. Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы: "VK Музыка", "Яндекс Музыка", "МТС Музыка" и "HiFi-стриминг Звук". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/shaman-1935456335.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935753766.html

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украина

брянская область

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технологии, россия, украина, брянская область, муслим магомаев, владимир путин, баста (василий вакуленко), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), культура, новости культуры