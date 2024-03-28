https://ria.ru/20240328/kriminal-1936202929.html

Почему в дело об избиении подростка на Урале вмешался главный следователь

Почему в дело об избиении подростка на Урале вмешался главный следователь - РИА Новости, 28.03.2024

Почему в дело об избиении подростка на Урале вмешался главный следователь

В Нижнем Тагиле полицейские разбираются в обстоятельствах нападения на 17-летнего школьника. Пока уголовное дело возбудили по "легкой" статье, а все... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:02

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Нижнем Тагиле полицейские разбираются в обстоятельствах нападения на 17-летнего школьника. Пока уголовное дело возбудили по "легкой" статье, а все подозреваемые отрицают причастность к преступлению. О том, почему расследование взял на контроль председатель СК, — в материале РИА Новости."Попросили закурить"Вечером 17 марта Денис (имя несовершеннолетнего изменено) вместе с матерью отправился за продуктами. Донес пакеты до самого дома, а затем пошел гулять.По словам матери, еще по дороге в магазин она обратила внимание на молодых людей, которые стояли у входа и кого-то пристально высматривали. Почуяв неладное, уже возле подъезда обернулась и увидела, что компания обступила сына."Вроде с виду взрослые мужики, а вели себя хуже детей, — написала она позже в местном паблике. — Начали закидывать сына грязным снегом, а я сразу же кинулась ему на помощь. Пока добежала, мой ребенок уже был весь в крови. Несколько нападавших же забежали в тот самый магазин".Пострадавший сообщил матери, что у него попросили закурить. Получив отказ, повторили просьбу, а затем пустили в ход кулаки. Разница в возрасте и численный перевес не смутили хулиганов."Один из парней намеренно несколько раз ударил сына лбом в нос, — добавляет тагильчанка. — Меня до сих пор трясет, когда вспоминаю. Хочу, чтобы их всех привлекли к ответственности по всей строгости закона и мы имели возможность спокойно жить и ходить по улицам"."Легкая" статьяВрачи диагностировали у подростка перелом носа и сотрясение головного мозга. Спустя пару дней его выписали из больницы.Сразу после инцидента мать вызвала полицию. Первого подозреваемого задержал по горячим следам патруль, выехавший на место ЧП. Остальные попали на камеры видеонаблюдения в магазине, поэтому оперативникам не составило труда их отыскать. Как минимум двое ранее судимы, всем больше 20 лет.Как сообщили в местном отделе МВД, уголовное дело возбудили по статье 115 УК России "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". При этом вину подозреваемые отрицают. Сколько было нападавших и избрана ли мера пресечения, в полиции не уточняют. Там лишь обратили внимание, что все молодые люди — граждане страны, не мигранты.Ранее местные СМИ высказывали предположение, что подозреваемые — уроженцы стран Средней Азии, что подтверждают опубликованные в Сети скриншоты видео из магазина. По городу поползли слухи, что в дело вмешались этнические диаспоры. Якобы именно поэтому, несмотря на полученные подростком серьезные увечья, квалификация статьи довольно мягкая.Не первый случайПредположение тагильчан оказалось небезосновательным — несколько месяцев назад здесь произошла похожая история, вызвавшая широкий общественный резонанс и волну критики в адрес местных властей.Накануне Нового года, 29 декабря, возле одной из школ двое учеников накинулись на мальчика и девочку из своего класса. Все это — на глазах у матери хулиганов. Она не вмешивалась, напротив, отгоняла тех, кто пытался остановить избиение, и снимала все на камеру мобильника.Мальчик пострадал несильно, а вот девочку госпитализировали — с травмами головы и живота, а также многочисленными ушибами. СК возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Нападавшие, два брата, — уроженцы Азербайджана. При этом 14 лет — возраста уголовной ответственности — они к тому моменту еще не достигли.Общественники и журналисты, возмущенные поведением матери малолетних хулиганов, потребовали дополнительную проверку. По мнению многих, в дело вмешалась азербайджанская диаспора.Более того, заместитель начальника райотдела МВД полковник полиции Тарас Булгаков оставил в местном паблике в ВК провокационный комментарий: "Раздули из ничего". И смайлик с человечком, закрывающим лицо рукой. Комментарий он быстро удалил, но пользователи успели сделать скриншот. После служебной проверки полковника привлекли к "строгой дисциплинарной ответственности".В итоге на историю обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. Сразу после этого в отношении матери братьев возбудили уголовное дело по двум статьям: "Хулиганство" и "Вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления".Что касается последнего случая, то и здесь не обошлось без вмешательства главного следователя. "В СМИ разместили публикацию о том, что в Нижнем Тагиле мужчины неславянской внешности в ходе возникшего конфликта причинили подростку ряд телесных повреждений, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь, — сообщили в СКР. — Председатель ведомства поручил и. о. руководителя областного управления возбудить уголовное дело и представить доклад".О том, было ли выполнено распоряжение, в СК пока не сообщают. Не исключено, что в ближайшее время статью ужесточат, а всех фигурантов арестуют. Пока же, если вину докажут в суде, нападавшим грозит не более двух лет лишения свободы. По словам сотрудников МВД, расследование продолжается.

https://ria.ru/20240306/proisshestvie-1931199795.html

https://ria.ru/20240311/kriminal-1931750211.html

https://ria.ru/20240114/kriminal-1920976968.html

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, россия, средняя азия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)