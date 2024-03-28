https://ria.ru/20240328/kredit-1936375164.html

В НБКИ заявили об увеличении сроков автокредитов в России

В НБКИ заявили об увеличении сроков автокредитов в России - РИА Новости, 28.03.2024

В НБКИ заявили об увеличении сроков автокредитов в России

Сроки автокредитования в России увеличиваются, в крупных банках растет доля ссуд продолжительностью 7 лет и выше, при этом средний срок таких кредитов в феврале РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:03

2024-03-28T14:03

2024-03-28T14:03

экономика

ипотека

россия

национальное бюро кредитных историй

втб

росбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149412/62/1494126232_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_41ec6b47b611a43d469a6fe3cd6f7c73.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сроки автокредитования в России увеличиваются, в крупных банках растет доля ссуд продолжительностью 7 лет и выше, при этом средний срок таких кредитов в феврале уже достиг почти пяти с половиной лет, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и кредитных организаций. "Количество и доля "длинных" автокредитов в портфеле банков за этот период увеличивались. Можем отметить, что за прошедший год средний срок автокредита увеличился на 9,6% и в феврале 2024 года составил 5,47 лет (в феврале 2023 года – 4,99 года)", - рассказал РИА Новости директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он пояснил, что увеличение срока кредита выгодно банку, который получает больше процентных платежей. Однако это может быть полезно и заемщику, ежемесячный платеж которого уменьшается с увеличением срока кредита - чем длиннее кредит, тем меньше ежемесячные платежи и, соответственно, долговая нагрузка на заемщика. "Доля долгосрочных автокредитов в структуре выдач ВТБ увеличивается. По итогам неполного первого квартала почти каждый второй кредит на покупку машины клиенты банка оформили на максимальный срок – 7 лет. По сравнению с 2023 годом доля таких кредитов выросла почти на 9 процентных пунктов", - рассказали в пресс-службе кредитной организации. В Росбанке сообщили, что увеличение срока кредитования по сравнению с 2023 годом фиксируют в сегменте новых автомобилей, это объясняется экономической обстановкой как в мире, так и в России. Так, по результатам первых двух месяцев этого года доля ссуд сроком на 7 лет составила 54,7%, а восьмилетних – 11,5%. Тогда как по итогам прошлого года эти доли составляли 38,29% и 8,59% соответственно. В сегменте машин с пробегом наблюдается резкий рост доли восьмилетних кредитов, это связано с ценами на автомобили и желанием достичь минимального ежемесячного платежа, пояснил начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов "Росбанк Авто" Вячеслав Якубчик.

https://ria.ru/20231030/tsb-1906157982.html

https://ria.ru/20231212/avtokredit-1915208686.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, россия, национальное бюро кредитных историй, втб, росбанк