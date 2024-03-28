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В НБКИ заявили об увеличении сроков автокредитов в России - РИА Новости, 28.03.2024
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14:03 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/kredit-1936375164.html
В НБКИ заявили об увеличении сроков автокредитов в России
В НБКИ заявили об увеличении сроков автокредитов в России - РИА Новости, 28.03.2024
В НБКИ заявили об увеличении сроков автокредитов в России
Сроки автокредитования в России увеличиваются, в крупных банках растет доля ссуд продолжительностью 7 лет и выше, при этом средний срок таких кредитов в феврале РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:03
2024-03-28T14:03
экономика
ипотека
россия
национальное бюро кредитных историй
втб
росбанк
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сроки автокредитования в России увеличиваются, в крупных банках растет доля ссуд продолжительностью 7 лет и выше, при этом средний срок таких кредитов в феврале уже достиг почти пяти с половиной лет, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и кредитных организаций. "Количество и доля "длинных" автокредитов в портфеле банков за этот период увеличивались. Можем отметить, что за прошедший год средний срок автокредита увеличился на 9,6% и в феврале 2024 года составил 5,47 лет (в феврале 2023 года – 4,99 года)", - рассказал РИА Новости директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он пояснил, что увеличение срока кредита выгодно банку, который получает больше процентных платежей. Однако это может быть полезно и заемщику, ежемесячный платеж которого уменьшается с увеличением срока кредита - чем длиннее кредит, тем меньше ежемесячные платежи и, соответственно, долговая нагрузка на заемщика. "Доля долгосрочных автокредитов в структуре выдач ВТБ увеличивается. По итогам неполного первого квартала почти каждый второй кредит на покупку машины клиенты банка оформили на максимальный срок – 7 лет. По сравнению с 2023 годом доля таких кредитов выросла почти на 9 процентных пунктов", - рассказали в пресс-службе кредитной организации. В Росбанке сообщили, что увеличение срока кредитования по сравнению с 2023 годом фиксируют в сегменте новых автомобилей, это объясняется экономической обстановкой как в мире, так и в России. Так, по результатам первых двух месяцев этого года доля ссуд сроком на 7 лет составила 54,7%, а восьмилетних – 11,5%. Тогда как по итогам прошлого года эти доли составляли 38,29% и 8,59% соответственно. В сегменте машин с пробегом наблюдается резкий рост доли восьмилетних кредитов, это связано с ценами на автомобили и желанием достичь минимального ежемесячного платежа, пояснил начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов "Росбанк Авто" Вячеслав Якубчик.
https://ria.ru/20231030/tsb-1906157982.html
https://ria.ru/20231212/avtokredit-1915208686.html
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экономика, ипотека, россия, национальное бюро кредитных историй, втб, росбанк
Экономика, Ипотека, Россия, Национальное бюро кредитных историй, ВТБ, Росбанк
В НБКИ заявили об увеличении сроков автокредитов в России

НБКИ: сроки автокредитов в России увеличиваются, средний уже превысил пять лет

© Fotolia / ZinkevychПокупка машины
Покупка машины - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Fotolia / Zinkevych
Покупка машины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сроки автокредитования в России увеличиваются, в крупных банках растет доля ссуд продолжительностью 7 лет и выше, при этом средний срок таких кредитов в феврале уже достиг почти пяти с половиной лет, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и кредитных организаций.
"Количество и доля "длинных" автокредитов в портфеле банков за этот период увеличивались. Можем отметить, что за прошедший год средний срок автокредита увеличился на 9,6% и в феврале 2024 года составил 5,47 лет (в феврале 2023 года – 4,99 года)", - рассказал РИА Новости директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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Он пояснил, что увеличение срока кредита выгодно банку, который получает больше процентных платежей. Однако это может быть полезно и заемщику, ежемесячный платеж которого уменьшается с увеличением срока кредита - чем длиннее кредит, тем меньше ежемесячные платежи и, соответственно, долговая нагрузка на заемщика.
"Доля долгосрочных автокредитов в структуре выдач ВТБ увеличивается. По итогам неполного первого квартала почти каждый второй кредит на покупку машины клиенты банка оформили на максимальный срок – 7 лет. По сравнению с 2023 годом доля таких кредитов выросла почти на 9 процентных пунктов", - рассказали в пресс-службе кредитной организации.
В Росбанке сообщили, что увеличение срока кредитования по сравнению с 2023 годом фиксируют в сегменте новых автомобилей, это объясняется экономической обстановкой как в мире, так и в России. Так, по результатам первых двух месяцев этого года доля ссуд сроком на 7 лет составила 54,7%, а восьмилетних – 11,5%. Тогда как по итогам прошлого года эти доли составляли 38,29% и 8,59% соответственно.
В сегменте машин с пробегом наблюдается резкий рост доли восьмилетних кредитов, это связано с ценами на автомобили и желанием достичь минимального ежемесячного платежа, пояснил начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов "Росбанк Авто" Вячеслав Якубчик.
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ЭкономикаИпотекаРоссияНациональное бюро кредитных историйВТБРосбанк
 
 
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