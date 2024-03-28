https://ria.ru/20240328/kompensatsiya-1936475352.html
Компенсацию за газификацию на Кубани получат все участники СВО
Компенсацию за газификацию на Кубани получат все участники СВО - РИА Новости, 28.03.2024
Компенсацию за газификацию на Кубани получат все участники СВО
Законодательное собрание Кубани сделало доступной компенсацию затрат на газификацию домов в Краснодарском крае для всех участников спецоперации, вне зависимости РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:52
2024-03-28T19:52
2024-03-28T19:52
краснодарский край
краснодарский край
газификация
сво
компенсации
законодательное собрание краснодарского края
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КРАСНОДАР, 28 мар – РИА Новости. Законодательное собрание Кубани сделало доступной компенсацию затрат на газификацию домов в Краснодарском крае для всех участников спецоперации, вне зависимости от места призыва гражданина. "Меры социальной поддержки по газификации будут распространятся на всех участников специальной военной операции, независимо от места призыва на территории Российской Федерации", - заявил на заседании заксобрания министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша. По его словам, социальной поддержкой смогут воспользоваться участники СВО, в том числе сотрудники Росгвардии, гражданские лица, сотрудники прокуратуры и ФСБ. Кроме того, субсидии будут предоставлены лицам, осуществляющих уход за детьми-инвалидами. В пресс-службе заксобрания добавили, что если у льготника есть несколько домов, то он сможет получить субсидию на газификацию каждого из них, но не чаще, чем раз в три года. "Меры соцподдержки по газификации домов будут доступны всем участникам СВО, а не отдельным категориям, и это обоснованное решение. То же самое можно сказать и о других группах кубанцев, претендующих на эти меры господдержки. Наш край уверенно движется к максимально полной газификации жилого сектора, и будет справедливо, если в авангарде этого движения будут те, кого наше общество может и обязано поддержать", - отметил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20240226/kompensatsiya-1929606089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, газификация, сво, компенсации, законодательное собрание краснодарского края
Краснодарский край, Краснодарский край, газификация, СВО, компенсации, Законодательное Собрание Краснодарского края
КРАСНОДАР, 28 мар – РИА Новости. Законодательное собрание Кубани сделало доступной компенсацию затрат на газификацию домов в Краснодарском крае для всех участников спецоперации, вне зависимости от места призыва гражданина.
"Меры социальной поддержки по газификации будут распространятся на всех участников специальной военной операции, независимо от места призыва на территории Российской Федерации", - заявил на заседании заксобрания министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша.
По его словам, социальной поддержкой смогут воспользоваться участники СВО, в том числе сотрудники Росгвардии
, гражданские лица, сотрудники прокуратуры и ФСБ
. Кроме того, субсидии будут предоставлены лицам, осуществляющих уход за детьми-инвалидами.
В пресс-службе заксобрания добавили, что если у льготника есть несколько домов, то он сможет получить субсидию на газификацию каждого из них, но не чаще, чем раз в три года.
"Меры соцподдержки по газификации домов будут доступны всем участникам СВО, а не отдельным категориям, и это обоснованное решение. То же самое можно сказать и о других группах кубанцев, претендующих на эти меры господдержки. Наш край уверенно движется к максимально полной газификации жилого сектора, и будет справедливо, если в авангарде этого движения будут те, кого наше общество может и обязано поддержать", - отметил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.