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Артем Туров: мы работаем, чтобы жизнь в России и Белоруссии была комфортной - РИА Новости, 28.03.2024
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14:25 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/komfort-1936384679.html
Артем Туров: мы работаем, чтобы жизнь в России и Белоруссии была комфортной
Артем Туров: мы работаем, чтобы жизнь в России и Белоруссии была комфортной - РИА Новости, 28.03.2024
Артем Туров: мы работаем, чтобы жизнь в России и Белоруссии была комфортной
Союзное государство работает для того, чтобы жизнь в России и Белоруссии была комфортной и благополучной, а граждане двух стран могли активно развиваться,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:25
2024-03-28T14:25
парламентское собрание союза беларуси и россии
артем туров
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белоруссия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Союзное государство работает для того, чтобы жизнь в России и Белоруссии была комфортной и благополучной, а граждане двух стран могли активно развиваться, отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров. Об этом он заявил в ходе международной научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Программа мероприятия включает пленарные заседания и работу трех секций по следующим темам: "Союзное государство в международной архитектуре безопасности", "Развитие экономики Союзного государства в условиях санкций", "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России". На заседаниях выработают рекомендации по рассматриваемым вопросам. Предложения будут вынесены для обсуждения на пленарном заседании конференции. "В рамках конференции мы затрагиваем различные направления совместной работы, которые формируют основу наших государств, а также союзного строительства. Надеюсь, что сегодня будут выработаны конкретные предложения по рабочим секциям, и мы сможем, в том числе, для законодателей, органов исполнительной власти, научного сообщества, предприятий промышленности и для экономики в целом найти новые подходы, новые решения", - сообщил РИА Новости Туров. Он подчеркнул, что сегодня Россия и Белоруссия, как страны-участники Союзного государства, стоят перед современным вызовом и угрозой, которые формируются международной ситуацией. "Поэтому нам очень важно отвечать на имеющиеся угрозы, чтобы обеспечить безопасность наших суверенных государств, создавать новые точки роста в экономике и, конечно, сохранить все традиционные ценности, которые есть в России, Беларуси, которые объединяют наш народ", - отметил Туров. Спикер выразил уверенность, что как раз такие мероприятия дают возможность посмотреть на проблемы с новых сторон и искать пути их решения.
https://ria.ru/20240328/konferentsiya-1935915590.html
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артем туров, госдума рф, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Артем Туров, Госдума РФ, Белоруссия, Россия

Артем Туров: мы работаем, чтобы жизнь в России и Белоруссии была комфортной

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Союзное государство работает для того, чтобы жизнь в России и Белоруссии была комфортной и благополучной, а граждане двух стран могли активно развиваться, отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.
Об этом он заявил в ходе международной научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
LIVE: Союзное государство в условиях многополярного мира. Прямая трансляция.
Конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира"
Вчера, 09:30
Программа мероприятия включает пленарные заседания и работу трех секций по следующим темам: "Союзное государство в международной архитектуре безопасности", "Развитие экономики Союзного государства в условиях санкций", "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России". На заседаниях выработают рекомендации по рассматриваемым вопросам. Предложения будут вынесены для обсуждения на пленарном заседании конференции.
«
"В рамках конференции мы затрагиваем различные направления совместной работы, которые формируют основу наших государств, а также союзного строительства. Надеюсь, что сегодня будут выработаны конкретные предложения по рабочим секциям, и мы сможем, в том числе, для законодателей, органов исполнительной власти, научного сообщества, предприятий промышленности и для экономики в целом найти новые подходы, новые решения", - сообщил РИА Новости Туров.
Он подчеркнул, что сегодня Россия и Белоруссия, как страны-участники Союзного государства, стоят перед современным вызовом и угрозой, которые формируются международной ситуацией.
Международная научно-практическая конференция Союзное государство в условиях многополярного мира. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин (в центре) - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Вадим Гигин: Союзному государству надо повысить уровень институционализации
Вчера, 14:16
"Поэтому нам очень важно отвечать на имеющиеся угрозы, чтобы обеспечить безопасность наших суверенных государств, создавать новые точки роста в экономике и, конечно, сохранить все традиционные ценности, которые есть в России, Беларуси, которые объединяют наш народ", - отметил Туров.
Спикер выразил уверенность, что как раз такие мероприятия дают возможность посмотреть на проблемы с новых сторон и искать пути их решения.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАртем ТуровГосдума РФБелоруссияРоссия
 
 
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