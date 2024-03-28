https://ria.ru/20240328/kitay-1936350261.html

В Китае назвали практику США по созданию врагов на пустом месте опасной

В Китае назвали практику США по созданию врагов на пустом месте опасной - РИА Новости, 28.03.2024

В Китае назвали практику США по созданию врагов на пустом месте опасной

Практика США по искусственному созданию врагов на пустом месте ради наращивания военного бюджета стратегически крайне опасна, Китай решительно выступает против... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:18

2024-03-28T12:18

2024-03-28T12:18

в мире

сша

китай

тайвань

у цянь

джо байден

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Практика США по искусственному созданию врагов на пустом месте ради наращивания военного бюджета стратегически крайне опасна, Китай решительно выступает против этого, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что администрация президента США Джо Байдена направила обращение в конгресс с просьбой выделить 849,8 миллиарда долларов на национальную оборону в 2025 финансовом году. Он же сообщил, что в оборонном бюджете на 2025 финансовый год администрация президента впервые запросит полномочия по списанию оружия с американских складов для передачи Тайваню. "В последние годы США продолжали значительно наращивать свой военный бюджет, который превышает совокупные военные расходы следующих (по объему военного бюджета – ред.) девяти стран… Международное сообщество уделяет этому пристальное внимание", - заявил У Цянь. Он подчеркнул, что "в качестве предлога для увеличения военного бюджета США неоднократно использовали Китай, фабриковали и раздували несуществующую "китайскую военную угрозу". "Подобная практика искусственного создания врагов на пустом месте крайне опасна со стратегической точки зрения, Китай решительно выступает против", - указал У Цянь. Он также добавил, что "Китай не желает никому угрожать, но также не боится ничьих угроз". "Ни один человек, никакая сила не могут остановить развитие и рост китайской армии", - добавил У Цянь.

https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html

https://ria.ru/20240107/kitay-1920012800.html

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в мире, сша, китай, тайвань, у цянь, джо байден, министерство обороны сша