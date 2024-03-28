https://ria.ru/20240328/kirpich-1936307170.html

СМИ: крупнейший производитель кирпича в мире продал заводы в России

СМИ: крупнейший производитель кирпича в мире продал заводы в России - РИА Новости, 28.03.2024

СМИ: крупнейший производитель кирпича в мире продал заводы в России

Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича во Владимирской области и Татарстане, передает РБК. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:16

2024-03-28T09:16

2024-03-28T10:12

экономика

россия

владимирская область

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича во Владимирской области и Татарстане, передает РБК."Структурирование сделки оказалось очень сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, однако продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена", — заявил представитель концерна изданию.Источник также добавил, что Wienerberger принял решение покинуть Россию еще в 2022 году после начала украинского конфликта.Цена сделки не разглашается.Генеральный директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров поделился с РБК, что концерн уже давно решил покинуть Россию.Wienerberger — крупнейший в мире производитель кирпича. В России первый завод компании был открыт в 2004 году.

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933108814.html

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экономика, россия, владимирская область