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СМИ: крупнейший производитель кирпича в мире продал заводы в России
СМИ: крупнейший производитель кирпича в мире продал заводы в России - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: крупнейший производитель кирпича в мире продал заводы в России
Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича во Владимирской области и Татарстане, передает РБК. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:16
2024-03-28T09:16
2024-03-28T10:12
экономика
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича во Владимирской области и Татарстане, передает РБК."Структурирование сделки оказалось очень сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, однако продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена", — заявил представитель концерна изданию.Источник также добавил, что Wienerberger принял решение покинуть Россию еще в 2022 году после начала украинского конфликта.Цена сделки не разглашается.Генеральный директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров поделился с РБК, что концерн уже давно решил покинуть Россию.Wienerberger — крупнейший в мире производитель кирпича. В России первый завод компании был открыт в 2004 году.
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экономика, россия, владимирская область
Экономика, Россия, Владимирская область
СМИ: крупнейший производитель кирпича в мире продал заводы в России
РБК: производитель кирпича Wienerberger продал заводы в России
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича во Владимирской области и Татарстане, передает РБК
.
"Структурирование сделки оказалось очень сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, однако продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена", — заявил представитель концерна изданию.
Источник также добавил, что Wienerberger принял решение покинуть Россию еще в 2022 году после начала украинского конфликта.
Цена сделки не разглашается.
Генеральный директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров поделился с РБК, что концерн уже давно решил покинуть Россию.
Wienerberger — крупнейший в мире производитель кирпича. В России первый завод компании был открыт в 2004 году.