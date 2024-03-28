https://ria.ru/20240328/kiberataki-1936287271.html

Китай отверг обвинения Канады в причастности к кибератакам

Китай отверг обвинения Канады в причастности к кибератакам - РИА Новости, 28.03.2024

Китай отверг обвинения Канады в причастности к кибератакам

Китай отвергает обвинения Канады в причастности к кибератакам, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Оттаве. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T02:24

2024-03-28T02:24

2024-03-28T02:24

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Китай отвергает обвинения Канады в причастности к кибератакам, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Оттаве. "Мы отвергаем безосновательные обвинения в адрес Китая со стороны Канады. Китайская сторона дала технические разъяснения и ответ в контексте так называемой APT31. Предоставленные британской стороной доказательства не соотносимы, а сделанное заключение – непрофессионально", - заявили в посольстве. В дипмиссии отметили, что Китай борется со всеми незаконными действиями в киберсфере и укрепляет сотрудничество с другими странами для противодействия подобным угрозам. Вместо предоставления доказательств по итогам расследования КНР обвиняют на основании несуществующих фактов, политизируя вопрос, заявили в посольстве. Как сообщалось, Великобритания ввела санкции против двух китайцев и технологической компании из Уханя, обвинив их в связях с кибератаками Advanced Persistent Threat Group 31 (APT31). К рестрикциям присоединились США. Канада считает включенных в санкционные списки причастными к кибератакам на своей территории.

https://ria.ru/20240318/kiberataki-1934086974.html

https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html

китай

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в мире, китай, канада, оттава