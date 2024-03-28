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Китай отверг обвинения Канады в причастности к кибератакам - РИА Новости, 28.03.2024
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02:24 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/kiberataki-1936287271.html
Китай отверг обвинения Канады в причастности к кибератакам
Китай отверг обвинения Канады в причастности к кибератакам - РИА Новости, 28.03.2024
Китай отверг обвинения Канады в причастности к кибератакам
Китай отвергает обвинения Канады в причастности к кибератакам, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Оттаве. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T02:24
2024-03-28T02:24
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Китай отвергает обвинения Канады в причастности к кибератакам, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Оттаве. "Мы отвергаем безосновательные обвинения в адрес Китая со стороны Канады. Китайская сторона дала технические разъяснения и ответ в контексте так называемой APT31. Предоставленные британской стороной доказательства не соотносимы, а сделанное заключение – непрофессионально", - заявили в посольстве. В дипмиссии отметили, что Китай борется со всеми незаконными действиями в киберсфере и укрепляет сотрудничество с другими странами для противодействия подобным угрозам. Вместо предоставления доказательств по итогам расследования КНР обвиняют на основании несуществующих фактов, политизируя вопрос, заявили в посольстве. Как сообщалось, Великобритания ввела санкции против двух китайцев и технологической компании из Уханя, обвинив их в связях с кибератаками Advanced Persistent Threat Group 31 (APT31). К рестрикциям присоединились США. Канада считает включенных в санкционные списки причастными к кибератакам на своей территории.
https://ria.ru/20240318/kiberataki-1934086974.html
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в мире, китай, канада, оттава
В мире, Китай, Канада, Оттава
Китай отверг обвинения Канады в причастности к кибератакам

Посольстве КНР в Канаде отвергло обвинения Оттавы в причастности к кибератакам

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на улице в Пекине
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Девушки на улице в Пекине . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Китай отвергает обвинения Канады в причастности к кибератакам, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Оттаве.
«
"Мы отвергаем безосновательные обвинения в адрес Китая со стороны Канады. Китайская сторона дала технические разъяснения и ответ в контексте так называемой APT31. Предоставленные британской стороной доказательства не соотносимы, а сделанное заключение – непрофессионально", - заявили в посольстве.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
РКН рассказал, из каких стран совершали кибератаки во время выборов
18 марта, 18:56
В дипмиссии отметили, что Китай борется со всеми незаконными действиями в киберсфере и укрепляет сотрудничество с другими странами для противодействия подобным угрозам. Вместо предоставления доказательств по итогам расследования КНР обвиняют на основании несуществующих фактов, политизируя вопрос, заявили в посольстве.
Как сообщалось, Великобритания ввела санкции против двух китайцев и технологической компании из Уханя, обвинив их в связях с кибератаками Advanced Persistent Threat Group 31 (APT31). К рестрикциям присоединились США. Канада считает включенных в санкционные списки причастными к кибератакам на своей территории.
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США ведут финансовое наступление на Пекин
13 февраля, 09:01
 
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