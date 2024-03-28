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"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове
"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове - РИА Новости, 28.03.2024
"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове
ВСУ не смогут удержать контроль над Харьковом после уничтожения украинских систем ПВО на этом направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:24
2024-03-28T16:24
2024-03-28T16:34
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут удержать контроль над Харьковом после уничтожения украинских систем ПВО на этом направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я не знаю, видели ли люди, что происходит в Харькове прямо сейчас, противовоздушная оборона ликвидирована, русские теперь могут легко сбрасывать планирующие бомбы. <…> Это положит конец способности Харькова сопротивляться, Украине придется сдать город", — предположил он.По словам бывшего военного, это может произойти уже в ближайшие недели. Он пояснил, что у ВСУ нет шансов удержать эти территории, так как они не способны организовать устойчивую и сплоченную оборону."Это происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Украина не выживет еще пять-восемь месяцев в нынешних условиях", — резюмировал экс-разведчик.Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Подполье зафиксировало прилеты по ТЭЦ и оборонным заводам в Харькове.
https://ria.ru/20240328/borrel-1936397830.html
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харьков, в мире, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины
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"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове
Риттер: Украина не удержит контроль над Харьковом после потери систем ПВО