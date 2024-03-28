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"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 28.03.2024 (обновлено: 16:34 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/kharkov-1936421837.html
"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове
"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове - РИА Новости, 28.03.2024
"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове
ВСУ не смогут удержать контроль над Харьковом после уничтожения украинских систем ПВО на этом направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:24
2024-03-28T16:34
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
украина
россия
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут удержать контроль над Харьковом после уничтожения украинских систем ПВО на этом направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я не знаю, видели ли люди, что происходит в Харькове прямо сейчас, противовоздушная оборона ликвидирована, русские теперь могут легко сбрасывать планирующие бомбы. &lt;…&gt; Это положит конец способности Харькова сопротивляться, Украине придется сдать город", — предположил он.По словам бывшего военного, это может произойти уже в ближайшие недели. Он пояснил, что у ВСУ нет шансов удержать эти территории, так как они не способны организовать устойчивую и сплоченную оборону."Это происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Украина не выживет еще пять-восемь месяцев в нынешних условиях", — резюмировал экс-разведчик.Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Подполье зафиксировало прилеты по ТЭЦ и оборонным заводам в Харькове.
https://ria.ru/20240328/borrel-1936397830.html
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936276184.html
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харьков, в мире, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове

Риттер: Украина не удержит контроль над Харьковом после потери систем ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут удержать контроль над Харьковом после уничтожения украинских систем ПВО на этом направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Я не знаю, видели ли люди, что происходит в Харькове прямо сейчас, противовоздушная оборона ликвидирована, русские теперь могут легко сбрасывать планирующие бомбы. <…> Это положит конец способности Харькова сопротивляться, Украине придется сдать город", — предположил он.
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По словам бывшего военного, это может произойти уже в ближайшие недели. Он пояснил, что у ВСУ нет шансов удержать эти территории, так как они не способны организовать устойчивую и сплоченную оборону.
"Это происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Украина не выживет еще пять-восемь месяцев в нынешних условиях", — резюмировал экс-разведчик.
Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Подполье зафиксировало прилеты по ТЭЦ и оборонным заводам в Харькове.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреУкраинаРоссияСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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