https://ria.ru/20240328/kharkov-1936421837.html

"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове

"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове - РИА Новости, 28.03.2024

"Происходит прямо сейчас". В США раскрыли, что Россия устроила в Харькове

ВСУ не смогут удержать контроль над Харьковом после уничтожения украинских систем ПВО на этом направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:24

2024-03-28T16:24

2024-03-28T16:34

специальная военная операция на украине

харьков

в мире

украина

россия

скотт риттер

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935688842_0:9:3068:1735_1920x0_80_0_0_e4930d0e5807fc8c9267890df8aaceff.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут удержать контроль над Харьковом после уничтожения украинских систем ПВО на этом направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я не знаю, видели ли люди, что происходит в Харькове прямо сейчас, противовоздушная оборона ликвидирована, русские теперь могут легко сбрасывать планирующие бомбы. <…> Это положит конец способности Харькова сопротивляться, Украине придется сдать город", — предположил он.По словам бывшего военного, это может произойти уже в ближайшие недели. Он пояснил, что у ВСУ нет шансов удержать эти территории, так как они не способны организовать устойчивую и сплоченную оборону."Это происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Украина не выживет еще пять-восемь месяцев в нынешних условиях", — резюмировал экс-разведчик.Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Подполье зафиксировало прилеты по ТЭЦ и оборонным заводам в Харькове.

https://ria.ru/20240328/borrel-1936397830.html

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936276184.html

харьков

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, в мире, украина, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины