https://ria.ru/20240328/kharkov-1936373366.html
Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области
Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2024
Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области
Украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения, сообщил глава... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:57
2024-03-28T13:57
2024-03-28T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
украина
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_8fdf37c8f846b2e2faadeff6842959f2.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. "Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает", - рассказал Ганчев. Кроме того, сообщил он, украинские войска возводят фортификационные сооружения на территории Харьковской области. "Враг понимает, что рано или поздно начнется освобождение региона, и всячески готовится", - отметил Ганчев.
https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html
харьковская область
харьков
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_936c0a7b92f2b01f5e1db934577bc734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, харьков, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области
Ганчев: ВСУ скопили много западной техники под Харьковом и готовят оборону