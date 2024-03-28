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Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2024
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13:57 28.03.2024 (обновлено: 14:01 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/kharkov-1936373366.html
Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области
Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2024
Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области
Украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения, сообщил глава... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:57
2024-03-28T14:01
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в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. "Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает", - рассказал Ганчев. Кроме того, сообщил он, украинские войска возводят фортификационные сооружения на территории Харьковской области. "Враг понимает, что рано или поздно начнется освобождение региона, и всячески готовится", - отметил Ганчев.
https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html
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Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области

Ганчев: ВСУ скопили много западной техники под Харьковом и готовят оборону

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает", - рассказал Ганчев.
Кроме того, сообщил он, украинские войска возводят фортификационные сооружения на территории Харьковской области. "Враг понимает, что рано или поздно начнется освобождение региона, и всячески готовится", - отметил Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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