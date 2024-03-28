https://ria.ru/20240328/kharkov-1936373366.html

Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области

Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2024

Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области

Украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения, сообщил глава... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:57

2024-03-28T13:57

2024-03-28T14:01

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска скопили большое количество западной техники под Харьковом, на территории региона возводятся фортификационные сооружения, сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. "Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает", - рассказал Ганчев. Кроме того, сообщил он, украинские войска возводят фортификационные сооружения на территории Харьковской области. "Враг понимает, что рано или поздно начнется освобождение региона, и всячески готовится", - отметил Ганчев.

https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html

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Кирилл Волков

в мире, харьковская область, харьков, украина, вооруженные силы украины, россия