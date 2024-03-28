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В Харькове и Днепропетровске прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Харькове и Днепропетровске прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2024
В Харькове и Днепропетровске прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Третий и четвертый взрывы прозвучал в Харькове, также раздался взрыв в Днепропетровске, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T02:09
2024-03-28T02:09
2024-03-28T03:43
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Третий и четвертый взрывы прозвучал в Харькове, также раздался взрыв в Днепропетровске, передает украинский телеканал "Общественное".Первый взрыв в городе прозвучал после того, как в Харьковской области в 00.26 мск объявили воздушную тревогу."Второй взрыв в Харькове", - сообщает канал в Telegram.Позднее "Общественное" заявило о третьем и четвертом взрывах в Харькове, а также взрыве в Днепропетровске.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других диверсий, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html
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В мире, Россия, Харьков, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харькове и Днепропетровске прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове и Днепропетровске прогремели новые взрывы