https://ria.ru/20240328/kharkov-1936285147.html

В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2024

В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прозвучал в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T01:19

2024-03-28T01:19

2024-03-28T01:19

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове – взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". В Харьковской области с 00.26 мск звучит воздушная тревога. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240210/pozhary-1926551045.html

харьков

россия

харьковская область

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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины