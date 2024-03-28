https://ria.ru/20240328/karinsh-1936385817.html
Глава МИД Латвии уйдет в отставку из-за использования спецрейсов
Глава МИД Латвии уйдет в отставку из-за использования спецрейсов - РИА Новости, 28.03.2024
Глава МИД Латвии уйдет в отставку из-за использования спецрейсов
РИА Новости. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку из-за того, что пользовался спецрейсами, пока был премьер-министром страны, свой пост он... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:30
2024-03-28T14:30
2024-03-28T14:52
в мире
латвия
кришьянис кариньш
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. РИА Новости. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку из-за того, что пользовался спецрейсами, пока был премьер-министром страны, свой пост он покинет 10 апреля, сообщил портал LSM."В связи с использованием специальных рейсов в период нахождения на должности премьера Кришьянис Кариньш уйдет в отставку с поста министра иностранных дел. Об этом он заявил в четверг, 28 марта, после беседы с премьер-министром Эвикой Силиней, которая длилась около часа", — говорится в сообщении.Отмечается, что Кариньш покинет свой пост 10 апреля, а 11-го парламент проголосует за кандидатуру нового министра. Сам Кариньш не стал комментировать журналистам это решение.Кариньш занимает пост главы МИД Латвии с 15 сентября 2023 года, ранее с 2019 года по начало 2023 года он был премьер-министром страны.Как сообщает портал Baltnews, ранее генеральная прокуратура Латвии объявила о начале и передаче в Антикоррупционное бюро уголовного дела о возможных растратах, связанных с использованием частных рейсов во время пребывания Кариньша на посту премьер-министра. Ранее выяснилось, что госканцелярия представила заниженные данные о стоимости перелетов Кариньша в течение четырех лет, что он был премьером. Так, три специальных рейса на заседания Евросовета оплачивались не из бюджета ЕС, как сообщалось изначально, а из латвийской казны, расходы составили более 40 тысяч евро.Согласно изданию, за четыре года своего нахождения в должности премьера Кариньш совершил 36 визитов на частных самолетах, потратив 1,3 миллиона евро, выбирая при этом дорогие рейсы при наличии более дешевой альтернативы.
https://ria.ru/20240327/vysylka-1936256115.html
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в мире, латвия, кришьянис кариньш
В мире, Латвия, Кришьянис Кариньш
Глава МИД Латвии уйдет в отставку из-за использования спецрейсов
Глава МИД Латвии уйдет в отставку 10 апреля из-за использования спецрейсов
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
РИА Новости. Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку из-за того, что пользовался спецрейсами, пока был премьер-министром страны, свой пост он покинет 10 апреля, сообщил портал LSM
.
"В связи с использованием специальных рейсов в период нахождения на должности премьера Кришьянис Кариньш уйдет в отставку с поста министра иностранных дел. Об этом он заявил в четверг, 28 марта, после беседы с премьер-министром Эвикой Силиней, которая длилась около часа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Кариньш покинет свой пост 10 апреля, а 11-го парламент проголосует за кандидатуру нового министра. Сам Кариньш не стал комментировать журналистам это решение.
Кариньш занимает пост главы МИД Латвии с 15 сентября 2023 года, ранее с 2019 года по начало 2023 года он был премьер-министром страны.
Как сообщает портал Baltnews, ранее генеральная прокуратура Латвии объявила о начале и передаче в Антикоррупционное бюро уголовного дела о возможных растратах, связанных с использованием частных рейсов во время пребывания Кариньша на посту премьер-министра. Ранее выяснилось, что госканцелярия представила заниженные данные о стоимости перелетов Кариньша в течение четырех лет, что он был премьером. Так, три специальных рейса на заседания Евросовета оплачивались не из бюджета ЕС, как сообщалось изначально, а из латвийской казны, расходы составили более 40 тысяч евро.
Согласно изданию, за четыре года своего нахождения в должности премьера Кариньш совершил 36 визитов на частных самолетах, потратив 1,3 миллиона евро, выбирая при этом дорогие рейсы при наличии более дешевой альтернативы.