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СМИ: израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером - РИА Новости, 28.03.2024
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07:01 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/izrail-1936296035.html
СМИ: израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером
СМИ: израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером
Телеканал Al-Jazeera заявляет, что в его распоряжении появилось видео, на котором запечатлено, как израильские военные застрелили двух палестинцев и закопали их РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T07:01
2024-03-28T07:01
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Телеканал Al-Jazeera заявляет, что в его распоряжении появилось видео, на котором запечатлено, как израильские военные застрелили двух палестинцев и закопали их тела бульдозером. Видео канал опубликовал в соцсети X, а на своем сайте – описание. Утверждается, что на видео показано, как израильские военные застрелили двух невооруженных палестинцев, когда они шли по открытой местности вдоль побережья. "Один из мужчин неоднократно махал чем-то вроде куска белой ткани, чтобы показать, что они не представляют угрозы. Но оба были застрелены с близкого расстояния", – говорится в сообщении. По информации телеканала, мужчины пытались вернуться в северную часть сектора Газа. Согласно Al-Jazeera, затем "израильский военный бульдозер" закопал тела погибших в песок. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32,4 тысячи, более 74,8 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240108/tsekh-1920198608.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
СМИ: израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером

Al-Jazeera: военные ЦАХАЛ застрелили двух палестинцев и закопали их бульдозером

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский БТР направляется к границе сектора Газа
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Телеканал Al-Jazeera заявляет, что в его распоряжении появилось видео, на котором запечатлено, как израильские военные застрелили двух палестинцев и закопали их тела бульдозером.
Видео канал опубликовал в соцсети X, а на своем сайте – описание. Утверждается, что на видео показано, как израильские военные застрелили двух невооруженных палестинцев, когда они шли по открытой местности вдоль побережья.
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"Один из мужчин неоднократно махал чем-то вроде куска белой ткани, чтобы показать, что они не представляют угрозы. Но оба были застрелены с близкого расстояния", – говорится в сообщении.
По информации телеканала, мужчины пытались вернуться в северную часть сектора Газа.
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Согласно Al-Jazeera, затем "израильский военный бульдозер" закопал тела погибших в песок.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32,4 тысячи, более 74,8 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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