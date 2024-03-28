https://ria.ru/20240328/izmena-1936189562.html
Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях
Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях - РИА Новости, 28.03.2024
Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях
Для кого-то измена — это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то — когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить невыносимую боль, с которой не всегда понятно, как справляться. Что делать, если в ваши отношения пришла измена, что это вообще такое, и нужно ли прощать предательство любимого человека?
2024-03-28T12:00
2024-03-28T12:00
2024-03-28T12:00
нас двое
подкаст
влюбленность
любовь
отношения
измена
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Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях
Для кого-то измена — это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то — когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить невыносимую боль, с которой не всегда понятно, как справляться. Что делать, если в ваши отношения пришла измена, что это вообще такое, и нужно ли прощать предательство любимого человека?
audio/mpeg
Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях
Для кого-то измена — это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то — когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить невыносимую боль, с которой не всегда понятно, как справляться. Что делать, если в ваши отношения пришла измена, что это вообще такое, и нужно ли прощать предательство любимого человека?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, влюбленность, любовь, отношения, измена, аудио
Нас двое, Подкаст, влюбленность, Любовь, отношения, измена
Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях
Для кого-то измена — это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то — когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить невыносимую боль, с которой не всегда понятно, как справляться. Что делать, если в ваши отношения пришла измена, что это вообще такое, и нужно ли прощать предательство любимого человека?