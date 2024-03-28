https://ria.ru/20240328/izmena-1936189562.html

Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях

Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях - РИА Новости, 28.03.2024

Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях

Для кого-то измена — это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то — когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить невыносимую боль, с которой не всегда понятно, как справляться. Что делать, если в ваши отношения пришла измена, что это вообще такое, и нужно ли прощать предательство любимого человека?

2024-03-28T12:00

2024-03-28T12:00

2024-03-28T12:00

нас двое

подкаст

влюбленность

любовь

отношения

измена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936189686_0:2:1038:586_1920x0_80_0_0_2e5cc5424efeaaaa8ac5f1b3b3c63258.jpg

Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях Для кого-то измена — это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то — когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить невыносимую боль, с которой не всегда понятно, как справляться. Что делать, если в ваши отношения пришла измена, что это вообще такое, и нужно ли прощать предательство любимого человека? audio/mpeg

Психология измены. Почему мы влюбляемся в других, находясь в отношениях Для кого-то измена — это когда партнер флиртует на стороне, для кого-то — когда ставит лайки и переписывается с другими. И то, и другое способно причинить невыносимую боль, с которой не всегда понятно, как справляться. Что делать, если в ваши отношения пришла измена, что это вообще такое, и нужно ли прощать предательство любимого человека? audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, влюбленность, любовь, отношения, измена, аудио