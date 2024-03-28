https://ria.ru/20240328/itogi-1936377475.html

"Деловые Линии" подвели итоги экологической программы

"Деловые Линии" подвели итоги экологической программы - РИА Новости, 28.03.2024

"Деловые Линии" подвели итоги экологической программы

erid: 4CQwVszH9pWwoH7eFMB РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:06

2024-03-28T14:06

2024-03-28T14:07

пресс-релизы

гк "деловые линии"

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erid: 4CQwVszH9pWwoH7eFMB МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уже 8 лет в группе компаний существует проект "Так просто для тебя – так важно для планеты!", в рамках которого было переработано свыше 33 тонн бумаги и картона, 57 килограммов металла, более одной тонны пластика и 120 килограммов стекла. Благодаря этой инициативе удалось сохранить около полусотни деревьев. "Проект мы развиваем на корпоративном уровне. За прошлый год наши сотрудники сдали почти на 40% больше макулатуры, чем в 2022 году. Кроме того, с 2018 года мы постоянно увеличиваем число контрагентов, с которыми сотрудничаем по ЭДО, и сейчас их число достигло уже 200 тысяч. Также мы запустили переход на электронные транспортные накладные, который позволит существенно сократить использование бумаги", – поделились в пресс-службе "Деловых Линий". Там напомнили, что суть программы состоит в раздельном сборе мусора, а также в отказе от индивидуальных мусорных корзин и пластиковых пакетов к ним. Средства, вырученные от переработки бумаги, пластика и металла, идут в приют для животных. За восемь лет было передано более 940 килограммов сухого корма. В пресс-службе добавим, что автопарк перевозчика переведен на экологичный вид топлива "Евро-5". На складах компании большая часть упаковки для грузов перерабатывается, а такой вид как палетный борт используется многократно, что также снижает потребность в древесине. Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685

https://ria.ru/20240321/perevozchiki-1934782629.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы, гк "деловые линии"