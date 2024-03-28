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"Деловые Линии" подвели итоги экологической программы - РИА Новости, 28.03.2024
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14:06 28.03.2024 (обновлено: 14:07 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/itogi-1936377475.html
"Деловые Линии" подвели итоги экологической программы
"Деловые Линии" подвели итоги экологической программы - РИА Новости, 28.03.2024
"Деловые Линии" подвели итоги экологической программы
erid: 4CQwVszH9pWwoH7eFMB РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:06
2024-03-28T14:07
пресс-релизы
гк "деловые линии"
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erid: 4CQwVszH9pWwoH7eFMB МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уже 8 лет в группе компаний существует проект "Так просто для тебя – так важно для планеты!", в рамках которого было переработано свыше 33 тонн бумаги и картона, 57 килограммов металла, более одной тонны пластика и 120 килограммов стекла. Благодаря этой инициативе удалось сохранить около полусотни деревьев. "Проект мы развиваем на корпоративном уровне. За прошлый год наши сотрудники сдали почти на 40% больше макулатуры, чем в 2022 году. Кроме того, с 2018 года мы постоянно увеличиваем число контрагентов, с которыми сотрудничаем по ЭДО, и сейчас их число достигло уже 200 тысяч. Также мы запустили переход на электронные транспортные накладные, который позволит существенно сократить использование бумаги", – поделились в пресс-службе "Деловых Линий". Там напомнили, что суть программы состоит в раздельном сборе мусора, а также в отказе от индивидуальных мусорных корзин и пластиковых пакетов к ним. Средства, вырученные от переработки бумаги, пластика и металла, идут в приют для животных. За восемь лет было передано более 940 килограммов сухого корма. В пресс-службе добавим, что автопарк перевозчика переведен на экологичный вид топлива "Евро-5". На складах компании большая часть упаковки для грузов перерабатывается, а такой вид как палетный борт используется многократно, что также снижает потребность в древесине. Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685
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Алёна Пава
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пресс-релизы, гк "деловые линии"
Пресс-релизы, ГК "Деловые Линии"

"Деловые Линии" подвели итоги экологической программы

© Фото предоставлено ГК "Деловые Линии" "Деловые Линии" подвели итоги экологической программы
Деловые Линии подвели итоги экологической программы
© Фото предоставлено ГК "Деловые Линии"
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erid: 4CQwVszH9pWwoH7eFMB
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уже 8 лет в группе компаний существует проект "Так просто для тебя – так важно для планеты!", в рамках которого было переработано свыше 33 тонн бумаги и картона, 57 килограммов металла, более одной тонны пластика и 120 килограммов стекла. Благодаря этой инициативе удалось сохранить около полусотни деревьев.
"Проект мы развиваем на корпоративном уровне. За прошлый год наши сотрудники сдали почти на 40% больше макулатуры, чем в 2022 году. Кроме того, с 2018 года мы постоянно увеличиваем число контрагентов, с которыми сотрудничаем по ЭДО, и сейчас их число достигло уже 200 тысяч. Также мы запустили переход на электронные транспортные накладные, который позволит существенно сократить использование бумаги", – поделились в пресс-службе "Деловых Линий".
Там напомнили, что суть программы состоит в раздельном сборе мусора, а также в отказе от индивидуальных мусорных корзин и пластиковых пакетов к ним. Средства, вырученные от переработки бумаги, пластика и металла, идут в приют для животных. За восемь лет было передано более 940 килограммов сухого корма.
В пресс-службе добавим, что автопарк перевозчика переведен на экологичный вид топлива "Евро-5". На складах компании большая часть упаковки для грузов перерабатывается, а такой вид как палетный борт используется многократно, что также снижает потребность в древесине.
Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685
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"Деловые Линии" в третий раз признаны "Надежным перевозчиком"
21 марта, 18:59
 
Пресс-релизыГК "Деловые Линии"
 
 
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