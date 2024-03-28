https://ria.ru/20240328/ispytaniya-1936300909.html

ОДВЗЯИ прокомментировала готовность США к проведению ядерного испытания

ОДВЗЯИ прокомментировала готовность США к проведению ядерного испытания - РИА Новости, 28.03.2024

ОДВЗЯИ прокомментировала готовность США к проведению ядерного испытания

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) ожидает от всех участников Договора соблюдения моратория на такие испытания, заявил в РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:36

2024-03-28T08:36

2024-03-28T08:36

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ООН, 28 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) ожидает от всех участников Договора соблюдения моратория на такие испытания, заявил в интервью РИА Новости исполнительный секретарь Организации Роберт Флойд, в ответ на просьбу прокомментировать постоянно поддерживаемую США готовность к проведению ядерного испытания. Выступая в марте в вашингтонском Институте Брукингса, первый заместитель руководителя Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) США Фрэнк Роуз заявил, что согласно американским законам, Штаты "обязаны поддерживать готовность к проведению ядерных испытаний на случай, если президент даст… такое указание". Тем не менее, по его словам, агентство считает, что США не нужно возвращаться к испытаниям. "Ожидаем, что все государства-подписанты (ДВЗЯИ – ред.), будут соблюдать мораторий на ядерные испытания", - сказал Флойд. Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что если США проведут ядерные испытания, то РФ может сделать то же самое. ДВЗЯИ - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отозвала ратификацию ДВЗЯИ. В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США, которые подписали его, но изначально не ратифицировали. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

https://ria.ru/20231009/odvzyai-1901614636.html

https://ria.ru/20231006/ratifikatsiya-1901071792.html

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россия, сша, фрэнк роуз, оон, в мире