ОДВЗЯИ прокомментировала готовность США к проведению ядерного испытания
ОДВЗЯИ ожидает от участников ДВЗЯИ соблюдения моратория на ядерные испытания
© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945. Архивное фото
ООН, 28 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) ожидает от всех участников Договора соблюдения моратория на такие испытания, заявил в интервью РИА Новости исполнительный секретарь Организации Роберт Флойд, в ответ на просьбу прокомментировать постоянно поддерживаемую США готовность к проведению ядерного испытания.
Выступая в марте в вашингтонском Институте Брукингса, первый заместитель руководителя Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) США Фрэнк Роуз заявил, что согласно американским законам, Штаты "обязаны поддерживать готовность к проведению ядерных испытаний на случай, если президент даст… такое указание". Тем не менее, по его словам, агентство считает, что США не нужно возвращаться к испытаниям.
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"Ожидаем, что все государства-подписанты (ДВЗЯИ – ред.), будут соблюдать мораторий на ядерные испытания", - сказал Флойд.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что если США проведут ядерные испытания, то РФ может сделать то же самое.
ДВЗЯИ - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отозвала ратификацию ДВЗЯИ.
В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США, которые подписали его, но изначально не ратифицировали. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
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