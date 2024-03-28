https://ria.ru/20240328/ii-1936351495.html

Федеральным ведомствам США поручили назначить директоров по ИИ

Федеральным ведомствам США поручили назначить директоров по ИИ - РИА Новости, 28.03.2024

Федеральным ведомствам США поручили назначить директоров по ИИ

Администрация президента США Джо Байдена поручила всем федеральным ведомствам назначить директоров по вопросам искусственного интеллекта, заявила... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:21

2024-03-28T12:21

2024-03-28T12:21

в мире

технологии

сша

камала харрис

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена поручила всем федеральным ведомствам назначить директоров по вопросам искусственного интеллекта, заявила вице-президента Штатов Камала Харрис. "Мы поручили всем федеральным ведомствам назначить директоров по ИИ с опытом и полномочиями по надзору за всеми соответствующими технологиями, выпущенными ведомством", - сказала Харрис на брифинге. По ее словам, это необходимо, чтобы соответствующая технология использовалась ответственно. Харрис добавила, что администрация Байдена вводит еще два обязательных требования для ведомств: необходимость доказывать отсутствие угрозы для прав и безопасности американцев при внедрении технологий ИИ, а также оценка с точки зрения критерия прозрачности, чтобы общественность знала об ответственном использовании технологий. Федеральные ведомства будут ежегодно публиковать отчет с описанием задействованных систем ИИ, рисков и стратегий управления, добавила Харрис.

https://ria.ru/20231202/ii-1913392670.html

сша

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в мире, технологии, сша, камала харрис, джо байден