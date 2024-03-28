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Федеральным ведомствам США поручили назначить директоров по ИИ - РИА Новости, 28.03.2024
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12:21 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ii-1936351495.html
Федеральным ведомствам США поручили назначить директоров по ИИ
Федеральным ведомствам США поручили назначить директоров по ИИ - РИА Новости, 28.03.2024
Федеральным ведомствам США поручили назначить директоров по ИИ
Администрация президента США Джо Байдена поручила всем федеральным ведомствам назначить директоров по вопросам искусственного интеллекта, заявила... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:21
2024-03-28T12:21
в мире
технологии
сша
камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена поручила всем федеральным ведомствам назначить директоров по вопросам искусственного интеллекта, заявила вице-президента Штатов Камала Харрис. "Мы поручили всем федеральным ведомствам назначить директоров по ИИ с опытом и полномочиями по надзору за всеми соответствующими технологиями, выпущенными ведомством", - сказала Харрис на брифинге. По ее словам, это необходимо, чтобы соответствующая технология использовалась ответственно. Харрис добавила, что администрация Байдена вводит еще два обязательных требования для ведомств: необходимость доказывать отсутствие угрозы для прав и безопасности американцев при внедрении технологий ИИ, а также оценка с точки зрения критерия прозрачности, чтобы общественность знала об ответственном использовании технологий. Федеральные ведомства будут ежегодно публиковать отчет с описанием задействованных систем ИИ, рисков и стратегий управления, добавила Харрис.
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в мире, технологии, сша, камала харрис, джо байден
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Джо Байден
Федеральным ведомствам США поручили назначить директоров по ИИ

Белый дом поручил федеральным ведомствам поручили назначить директоров по ИИ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена поручила всем федеральным ведомствам назначить директоров по вопросам искусственного интеллекта, заявила вице-президента Штатов Камала Харрис.
«
"Мы поручили всем федеральным ведомствам назначить директоров по ИИ с опытом и полномочиями по надзору за всеми соответствующими технологиями, выпущенными ведомством", - сказала Харрис на брифинге.
По ее словам, это необходимо, чтобы соответствующая технология использовалась ответственно.
Харрис добавила, что администрация Байдена вводит еще два обязательных требования для ведомств: необходимость доказывать отсутствие угрозы для прав и безопасности американцев при внедрении технологий ИИ, а также оценка с точки зрения критерия прозрачности, чтобы общественность знала об ответственном использовании технологий. Федеральные ведомства будут ежегодно публиковать отчет с описанием задействованных систем ИИ, рисков и стратегий управления, добавила Харрис.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Пентагон оценил риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля
2 декабря 2023, 22:45
 
В миреТехнологииСШАКамала ХаррисДжо Байден
 
 
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