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Польша и Латвия не пропускают в Белоруссию машины на транзитных номерах - РИА Новости, 28.03.2024
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23:23 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/granitsa-1936501335.html
Польша и Латвия не пропускают в Белоруссию машины на транзитных номерах
Польша и Латвия не пропускают в Белоруссию машины на транзитных номерах - РИА Новости, 28.03.2024
Польша и Латвия не пропускают в Белоруссию машины на транзитных номерах
Польша и Латвия не пропускают через границу в Белоруссию автомобили на транзитных номерах с объемом двигателя более 1,9 литра или стоимостью свыше 50 тысяч... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T23:23
2024-03-28T23:23
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МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Польша и Латвия не пропускают через границу в Белоруссию автомобили на транзитных номерах с объемом двигателя более 1,9 литра или стоимостью свыше 50 тысяч евро, сообщил в четверг белорусский телеканал "Беларусь 1". "Латвия вслед за Польшей ввела запрет на вывоз автомобилей в Беларусь с объемом двигателя более 1,9 литра или стоимостью свыше 50 тысяч евро. Личных машин это не касается, а вот авто на транзитных номерах выехать не могут. Автомобили попросту разворачивают на границе", - заявили в эфире телеканала. Телеканал уточнил, что такие жалобы поступают с единственного работающего латвийско-белорусского пункта пропуска "Патерниеки" (сопредельный с белорусской стороны - "Григоровщина"). Такая же обстановка и в польском "Тересполе" ("Брест"): польская сторона уже несколько дней не выдает экспортные декларации на машины, а также не пропускает авто с экспортными документами стран ЕС. Исключение - лишь для владельцев справки от производителя, в которой значится, что завод не имеет претензий к вывозу авто на территорию ЕАЭС. Но единицы владельцев авто едут в Европу сами за новой машиной. Ожидается, что обе страны должны предоставить разъяснения 1 апреля. "Но вся ирония в том, что именно с 1 апреля в России вырастает утилизационный сбор для автомобилей, которые ввозят из стран ЕАЭС, в том числе и пригнанных с Европы. Перегонщиков и представителей автобизнеса ждут колоссальные убытки. Большинство из тех, кто застрял по ту сторону границы, купили автомобиль за деньги будущего владельца, он же и оплатил перегон. На чьи плечи лягут дополнительные затраты - зависит от составленного договора. Но уже очевидно, что автопарк европейских брендов подорожает", - подчеркнули в эфире телеканала. Впрочем там отметили, что "разъяснения еще не означают снятия запрета на вывоз автомобилей".
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польша, белоруссия, европа, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире
Польша, Белоруссия, Европа, Евразийский экономический союз, Евросоюз, В мире
Польша и Латвия не пропускают в Белоруссию машины на транзитных номерах

Польша и Латвия не пропускают в Белоруссию машины дороже 50 тысяч евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска в Польше
Международный пункт пропуска в Польше - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска в Польше. Архивное фото
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МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Польша и Латвия не пропускают через границу в Белоруссию автомобили на транзитных номерах с объемом двигателя более 1,9 литра или стоимостью свыше 50 тысяч евро, сообщил в четверг белорусский телеканал "Беларусь 1".
"Латвия вслед за Польшей ввела запрет на вывоз автомобилей в Беларусь с объемом двигателя более 1,9 литра или стоимостью свыше 50 тысяч евро. Личных машин это не касается, а вот авто на транзитных номерах выехать не могут. Автомобили попросту разворачивают на границе", - заявили в эфире телеканала.
Телеканал уточнил, что такие жалобы поступают с единственного работающего латвийско-белорусского пункта пропуска "Патерниеки" (сопредельный с белорусской стороны - "Григоровщина"). Такая же обстановка и в польском "Тересполе" ("Брест"): польская сторона уже несколько дней не выдает экспортные декларации на машины, а также не пропускает авто с экспортными документами стран ЕС. Исключение - лишь для владельцев справки от производителя, в которой значится, что завод не имеет претензий к вывозу авто на территорию ЕАЭС. Но единицы владельцев авто едут в Европу сами за новой машиной.
Ожидается, что обе страны должны предоставить разъяснения 1 апреля. "Но вся ирония в том, что именно с 1 апреля в России вырастает утилизационный сбор для автомобилей, которые ввозят из стран ЕАЭС, в том числе и пригнанных с Европы. Перегонщиков и представителей автобизнеса ждут колоссальные убытки. Большинство из тех, кто застрял по ту сторону границы, купили автомобиль за деньги будущего владельца, он же и оплатил перегон. На чьи плечи лягут дополнительные затраты - зависит от составленного договора. Но уже очевидно, что автопарк европейских брендов подорожает", - подчеркнули в эфире телеканала. Впрочем там отметили, что "разъяснения еще не означают снятия запрета на вывоз автомобилей".
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