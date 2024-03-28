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Более тысячи томичей получили господдержкку на газификацию жилья - РИА Новости, 28.03.2024
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Томская область
Томская область
 
12:15 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/gospodderzhka-1936349454.html
Более тысячи томичей получили господдержкку на газификацию жилья
Более тысячи томичей получили господдержкку на газификацию жилья - РИА Новости, 28.03.2024
Более тысячи томичей получили господдержкку на газификацию жилья
Более 1 тысячи жителей Томской области по итогам 2023 года получили господдержку на газификацию жилья, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Мазур. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:15
2024-03-28T12:15
томская область
жилье
томская область
россия
владимир мазур
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ТОМСК, 28 мар – РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Томской области по итогам 2023 года получили господдержку на газификацию жилья, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Мазур. Глава региона отметил, что в области продолжается программа социальной газификации, которую инициировал президент России Владимир Путин. В регионе эта программа охватывает 94 населённых пункта и больше 30 тысяч семей. "Газовики уже построили по программе 580 километров сетей, обеспечили техническую возможность для газификации 21 тысячи домов. В планах до 2026 года – строительство ещё 550 километров газопроводов. Таких темпов развития системы газоснабжения у нас в регионе не было никогда. Но главное, конечно, не темпы, а люди, для которых создаём комфортные условия и помогаем провести в дома экологичное и доступное топливо: в прошлом году 1 116 семей получили господдержку на подведение газа и покупку оборудования", – сказал Мазур. В областной администрации отметили, что жители Томской области получают два вида социальных выплат на газификацию жилья – компенсацию по сертификату и субсидию. Для семей с доходом ниже прожиточного минимума размер компенсации на газификацию жилья составляет 100 тысяч рублей. При доходе от одного до полутора прожиточных минимумов – 70 тысяч, семьям с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов – 50 тысяч рублей. Сертификат на газификацию номиналом 100 тысяч рублей, не учитывающий уровень доходов семьи, могут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также инвалиды и ветераны боевых действий. Этим правом также могут воспользоваться: многодетные семьи, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и их родители. Субсидию на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков без учёта доходов могут оформить ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий (в случае их смерти – члены их семей), участники СВО и члены их семей, а также многодетные семьи. Также выплата предоставляется малоимущим семьям.
https://ria.ru/20231225/pensii-1917930587.html
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жилье, томская область, россия, владимир мазур, владимир путин
Томская область, Жилье, Томская область, Россия, Владимир Мазур, Владимир Путин

Более тысячи томичей получили господдержкку на газификацию жилья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТруба газопровода на фасаде здания.
Труба газопровода на фасаде здания. - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТОМСК, 28 мар – РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Томской области по итогам 2023 года получили господдержку на газификацию жилья, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Мазур.
Глава региона отметил, что в области продолжается программа социальной газификации, которую инициировал президент России Владимир Путин. В регионе эта программа охватывает 94 населённых пункта и больше 30 тысяч семей.
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"Газовики уже построили по программе 580 километров сетей, обеспечили техническую возможность для газификации 21 тысячи домов. В планах до 2026 года – строительство ещё 550 километров газопроводов. Таких темпов развития системы газоснабжения у нас в регионе не было никогда. Но главное, конечно, не темпы, а люди, для которых создаём комфортные условия и помогаем провести в дома экологичное и доступное топливо: в прошлом году 1 116 семей получили господдержку на подведение газа и покупку оборудования", – сказал Мазур.
В областной администрации отметили, что жители Томской области получают два вида социальных выплат на газификацию жилья – компенсацию по сертификату и субсидию. Для семей с доходом ниже прожиточного минимума размер компенсации на газификацию жилья составляет 100 тысяч рублей. При доходе от одного до полутора прожиточных минимумов – 70 тысяч, семьям с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов – 50 тысяч рублей.
Сертификат на газификацию номиналом 100 тысяч рублей, не учитывающий уровень доходов семьи, могут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также инвалиды и ветераны боевых действий. Этим правом также могут воспользоваться: многодетные семьи, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и их родители.
Субсидию на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков без учёта доходов могут оформить ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий (в случае их смерти – члены их семей), участники СВО и члены их семей, а также многодетные семьи. Также выплата предоставляется малоимущим семьям.
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Томская областьЖильеТомская областьРоссияВладимир МазурВладимир Путин
 
 
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