https://ria.ru/20240328/gospodderzhka-1936349454.html

Более тысячи томичей получили господдержкку на газификацию жилья

Более тысячи томичей получили господдержкку на газификацию жилья - РИА Новости, 28.03.2024

Более тысячи томичей получили господдержкку на газификацию жилья

Более 1 тысячи жителей Томской области по итогам 2023 года получили господдержку на газификацию жилья, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Мазур. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:15

2024-03-28T12:15

2024-03-28T12:15

томская область

жилье

томская область

россия

владимир мазур

владимир путин

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ТОМСК, 28 мар – РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Томской области по итогам 2023 года получили господдержку на газификацию жилья, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Мазур. Глава региона отметил, что в области продолжается программа социальной газификации, которую инициировал президент России Владимир Путин. В регионе эта программа охватывает 94 населённых пункта и больше 30 тысяч семей. "Газовики уже построили по программе 580 километров сетей, обеспечили техническую возможность для газификации 21 тысячи домов. В планах до 2026 года – строительство ещё 550 километров газопроводов. Таких темпов развития системы газоснабжения у нас в регионе не было никогда. Но главное, конечно, не темпы, а люди, для которых создаём комфортные условия и помогаем провести в дома экологичное и доступное топливо: в прошлом году 1 116 семей получили господдержку на подведение газа и покупку оборудования", – сказал Мазур. В областной администрации отметили, что жители Томской области получают два вида социальных выплат на газификацию жилья – компенсацию по сертификату и субсидию. Для семей с доходом ниже прожиточного минимума размер компенсации на газификацию жилья составляет 100 тысяч рублей. При доходе от одного до полутора прожиточных минимумов – 70 тысяч, семьям с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов – 50 тысяч рублей. Сертификат на газификацию номиналом 100 тысяч рублей, не учитывающий уровень доходов семьи, могут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также инвалиды и ветераны боевых действий. Этим правом также могут воспользоваться: многодетные семьи, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и их родители. Субсидию на покупку и установку газового оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков без учёта доходов могут оформить ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий (в случае их смерти – члены их семей), участники СВО и члены их семей, а также многодетные семьи. Также выплата предоставляется малоимущим семьям.

https://ria.ru/20231225/pensii-1917930587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, томская область, россия, владимир мазур, владимир путин