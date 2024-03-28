Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 28.03.2024 (обновлено: 20:02 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/gosduma-1936353884.html
В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах
В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах - РИА Новости, 28.03.2024
В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах
Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:31
2024-03-28T20:02
технологии
киев
украина
сочи
анна кузнецова
служба безопасности украины
госдума рф
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах. "Мы направили обращение в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджера", - сказала она. Также Кузнецова добавила, что в некоторых регионах детям присылают в соцсетях сообщения с просьбой открыть газ – спровоцировать взрывы в домах. Кроме того, участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи приходили угрозы на смартфоны, а после теракта в "Крокусе" несовершеннолетним стали поступать звонки с призывами "подражать террористам", пояснила она. "Звонки и сообщения поступают с территории Украины, а агенты СБУ используют подменные смартфоны. Нередко звонки совершают завербованные СБУ дети Украины, которых специально выслеживают из числа неблагополучных семей или сирот. Нами получены сведения о попытках вербовки детей в 19 регионах РФ", - сказала вице-спикер ГД. Кузнецова заключила, что парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей поддерживает признание СБУ террористической организацией.
https://ria.ru/20240328/blokirovka-1936328278.html
https://ria.ru/20240124/provokatsiya-1923180996.html
киев
украина
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, киев, украина, сочи, анна кузнецова, служба безопасности украины, госдума рф, крокус
Технологии, Киев, Украина, Сочи, Анна Кузнецова, Служба безопасности Украины, Госдума РФ, Крокус
В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах

В ГД призвали создать механизм блокировки деструктивного контента в мессенджерах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах.
«
"Мы направили обращение в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджера", - сказала она.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В ГД предложили создать механизм блокировки Telegram-каналов террористов
Вчера, 10:57
Также Кузнецова добавила, что в некоторых регионах детям присылают в соцсетях сообщения с просьбой открыть газ – спровоцировать взрывы в домах. Кроме того, участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи приходили угрозы на смартфоны, а после теракта в "Крокусе" несовершеннолетним стали поступать звонки с призывами "подражать террористам", пояснила она.
"Звонки и сообщения поступают с территории Украины, а агенты СБУ используют подменные смартфоны. Нередко звонки совершают завербованные СБУ дети Украины, которых специально выслеживают из числа неблагополучных семей или сирот. Нами получены сведения о попытках вербовки детей в 19 регионах РФ", - сказала вице-спикер ГД.
Кузнецова заключила, что парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей поддерживает признание СБУ террористической организацией.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Генпрокуратура предупредила о провокационных звонках с Украины детям
24 января, 12:49
 
ТехнологииКиевУкраинаСочиАнна КузнецоваСлужба безопасности УкраиныГосдума РФКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала