https://ria.ru/20240328/gosduma-1936353884.html

В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах

В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах - РИА Новости, 28.03.2024

В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:31

2024-03-28T12:31

2024-03-28T20:02

технологии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах. "Мы направили обращение в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджера", - сказала она. Также Кузнецова добавила, что в некоторых регионах детям присылают в соцсетях сообщения с просьбой открыть газ – спровоцировать взрывы в домах. Кроме того, участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи приходили угрозы на смартфоны, а после теракта в "Крокусе" несовершеннолетним стали поступать звонки с призывами "подражать террористам", пояснила она. "Звонки и сообщения поступают с территории Украины, а агенты СБУ используют подменные смартфоны. Нередко звонки совершают завербованные СБУ дети Украины, которых специально выслеживают из числа неблагополучных семей или сирот. Нами получены сведения о попытках вербовки детей в 19 регионах РФ", - сказала вице-спикер ГД. Кузнецова заключила, что парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей поддерживает признание СБУ террористической организацией.

https://ria.ru/20240328/blokirovka-1936328278.html

https://ria.ru/20240124/provokatsiya-1923180996.html

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технологии, киев, украина, сочи, анна кузнецова, служба безопасности украины, госдума рф, крокус