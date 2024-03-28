https://ria.ru/20240328/gosduma-1936353884.html
В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах
В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах - РИА Новости, 28.03.2024
В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах
Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:31
2024-03-28T12:31
2024-03-28T20:02
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах. "Мы направили обращение в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджера", - сказала она. Также Кузнецова добавила, что в некоторых регионах детям присылают в соцсетях сообщения с просьбой открыть газ – спровоцировать взрывы в домах. Кроме того, участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи приходили угрозы на смартфоны, а после теракта в "Крокусе" несовершеннолетним стали поступать звонки с призывами "подражать террористам", пояснила она. "Звонки и сообщения поступают с территории Украины, а агенты СБУ используют подменные смартфоны. Нередко звонки совершают завербованные СБУ дети Украины, которых специально выслеживают из числа неблагополучных семей или сирот. Нами получены сведения о попытках вербовки детей в 19 регионах РФ", - сказала вице-спикер ГД. Кузнецова заключила, что парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей поддерживает признание СБУ террористической организацией.
https://ria.ru/20240328/blokirovka-1936328278.html
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технологии, киев, украина, сочи, анна кузнецова, служба безопасности украины, госдума рф, крокус
Технологии, Киев, Украина, Сочи, Анна Кузнецова, Служба безопасности Украины, Госдума РФ, Крокус
В Госдуме предложили создать механизм блокировки контента в мессенджерах
В ГД призвали создать механизм блокировки деструктивного контента в мессенджерах
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах.
«
"Мы направили обращение в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджера", - сказала она.
Также Кузнецова добавила, что в некоторых регионах детям присылают в соцсетях сообщения с просьбой открыть газ – спровоцировать взрывы в домах. Кроме того, участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи приходили угрозы на смартфоны, а после теракта в "Крокусе" несовершеннолетним стали поступать звонки с призывами "подражать террористам", пояснила она.
"Звонки и сообщения поступают с территории Украины, а агенты СБУ используют подменные смартфоны. Нередко звонки совершают завербованные СБУ дети Украины, которых специально выслеживают из числа неблагополучных семей или сирот. Нами получены сведения о попытках вербовки детей в 19 регионах РФ", - сказала вице-спикер ГД.
Кузнецова заключила, что парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей поддерживает признание СБУ террористической организацией.