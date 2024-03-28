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Глава ВОЗ сообщил об угрозе голода в Газе на фоне израильских обстрелов

Глава ВОЗ сообщил об угрозе голода в Газе на фоне израильских обстрелов - РИА Новости, 28.03.2024

Глава ВОЗ сообщил об угрозе голода в Газе на фоне израильских обстрелов

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что сектору Газа грозит голод на фоне обстрелов армии Израиля. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T04:46

2024-03-28T04:46

2024-03-28T04:47

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что сектору Газа грозит голод на фоне обстрелов армии Израиля. "Газе грозит голод на фоне продолжающихся обстрелов", - написал глава ВОЗ в соцсети X. Он призвал разрешить доставку еды и лекарств в анклав, а также защищать медицинские учреждения. "Чтобы остановить продолжающуюся трагедию, немедленно прекратите огонь и обеспечьте полный доступ гуманитарной помощи", - добавил Гебрейесус. По данным медиаофиса администрации, контролируемой палестинским движением ХАМАС, свыше 2 миллионов жителей сектора Газа в настоящий момент "страдают от острой нехватки продовольствия, воды, лекарств и жилья". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32,4 тысячи, более 74,8 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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