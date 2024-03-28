https://ria.ru/20240328/germaniya-1936312178.html
МИД: у ФРГ нет морального права по-разному относиться к жертвам нацистов
МИД: у ФРГ нет морального права по-разному относиться к жертвам нацистов - РИА Новости, 28.03.2024
МИД: у ФРГ нет морального права по-разному относиться к жертвам нацистов
Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:39
2024-03-28T09:39
2024-03-28T09:39
в мире
германия
берлин (город)
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мария захарова
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Берлина об особой ответственности немцев перед евреями. Ранее глава немецкого МВД Нэнси Фезер в интервью журналу Spiegel сообщила, что Германия внесёт изменения в тест для соискателей гражданства, добавив в тестовые интервью вопросы о Холокосте, иудаизме и истории Израиля. Она добавила, что Холокост возлагает на страну особую ответственность за защиту евреев и государства Израиль. "А как же быть с замученными, сожжёнными, закопанными заживо народами других национальностей и гражданской принадлежности? Выплачивать компенсации жертвам нацистских зверств только одной национальности и нести историческую ответственность перед гражданами только одного государства – это повторение преступлений и ошибок 80-летней давности", - написала Захарова. Она подчеркнула, что Берлин проводит свою политику вопреки положениям международно-правовых документов. Также Захарова напомнила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о Холокосте говорит о страданиях "евреев и несчётного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ, в целом упоминает "все этнические и религиозные группы". Нацистская Германия совершала преступления не только против одной-единственной национальности, а против многих. Собственно, формулировка "преступления против человечности", использованная осудившим национал-социализм Нюрнбергским трибуналом, об этом и говорит", - отметила Захарова. Также она напомнила, что преступления в отношении каждой конкретной группы имеют своё название в рамках национального законодательства или традиций: для евреев – это "Шоа", для ленинградцев – Блокада, признанная геноцидом, как и действия нацистов, например, на территории Калининградской, Ростовской, Псковской, Воронежской и других областей. "Берлин не имеет морального права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха. В газовых камерах все национальности задыхались одинаково и огни печей Треблинки сжигали вне зависимости от этнической и языковой принадлежности. А в установочных документах гитлеровцы разрабатывали планы уничтожения и порабощения различных национальных, религиозных и социальных групп. Не дадим поднять голову нацизму в Европе!" - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240303/germaniya-1930819824.html
https://ria.ru/20230622/posol-1879877346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город), израиль, мария захарова, оон, юнеско, обсе
В мире, Германия, Берлин (город), Израиль, Мария Захарова, ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ
МИД: у ФРГ нет морального права по-разному относиться к жертвам нацистов
Захарова: ФРГ не имеет морального права по-разному относиться к жертвам нацистов
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Берлина об особой ответственности немцев перед евреями.
Ранее глава немецкого МВД Нэнси Фезер в интервью журналу Spiegel сообщила, что Германия внесёт изменения в тест для соискателей гражданства, добавив в тестовые интервью вопросы о Холокосте, иудаизме и истории Израиля
. Она добавила, что Холокост возлагает на страну особую ответственность за защиту евреев и государства Израиль.
"А как же быть с замученными, сожжёнными, закопанными заживо народами других национальностей и гражданской принадлежности? Выплачивать компенсации жертвам нацистских зверств только одной национальности и нести историческую ответственность перед гражданами только одного государства – это повторение преступлений и ошибок 80-летней давности", - написала Захарова.
Она подчеркнула, что Берлин проводит свою политику вопреки положениям международно-правовых документов. Также Захарова напомнила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
A/RES/60/7 о Холокосте говорит о страданиях "евреев и несчётного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО
34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ
, в целом упоминает "все этнические и религиозные группы".
Нацистская Германия совершала преступления не только против одной-единственной национальности, а против многих. Собственно, формулировка "преступления против человечности", использованная осудившим национал-социализм Нюрнбергским трибуналом, об этом и говорит", - отметила Захарова.
Также она напомнила, что преступления в отношении каждой конкретной группы имеют своё название в рамках национального законодательства или традиций: для евреев – это "Шоа", для ленинградцев – Блокада, признанная геноцидом, как и действия нацистов, например, на территории Калининградской, Ростовской, Псковской, Воронежской и других областей.
"Берлин не имеет морального права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха. В газовых камерах все национальности задыхались одинаково и огни печей Треблинки сжигали вне зависимости от этнической и языковой принадлежности. А в установочных документах гитлеровцы разрабатывали планы уничтожения и порабощения различных национальных, религиозных и социальных групп. Не дадим поднять голову нацизму в Европе
!" - заключила Захарова.