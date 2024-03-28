https://ria.ru/20240328/germaniya-1936297372.html

Шольц назвал поджог подстанции, обесточивший завод Tesla, терактом

Шольц назвал поджог подстанции, обесточивший завод Tesla, терактом - РИА Новости, 28.03.2024

Шольц назвал поджог подстанции, обесточивший завод Tesla, терактом

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поджог подстанции, который в начале марта привел к отключению электричества на заводе Tesla неподалеку от Берлина и на... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T07:19

2024-03-28T07:19

2024-03-28T07:20

германия

олаф шольц

tesla motors

роберт хабек

берлин (город)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8795857cebe36e4877e5932f0f7fd04.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поджог подстанции, который в начале марта привел к отключению электричества на заводе Tesla неподалеку от Берлина и на близлежащих территориях, террористическим актом. "Что касается нападения (на подстанцию), я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли - это был террористический акт", - заявил Шольц в интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung. Канцлер выступил за расширение работы завода Tesla в Германии и заявил, что полиция и органы безопасности должны сделать все необходимое, чтобы установить виновных в поджоге и наказать их. Пятого марта завод Tesla, город Эркнер и два района Берлина остались без электричества из-за поджога подстанции. Персонал завода был эвакуирован. Позднее издание Tagesspiegel заявило, что немецкая левоэкстремистская "Группа Вулкан" взяла на себя ответственность за поджог подстанции. Пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода Tesla Gigafactory. Представитель компании Андре Тириг заявил, что простой обойдется в сумму более 500 миллионов евро. Позднее энергоснабжение завода было восстановлено, компания также сообщила о продолжении ремонтных работ на месте поджога. Нападение уже осудили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, назвавшая произошедшее "серьезным преступлением, которому нет оправдания", а также министр экономики Роберт Хабек, потребовавший быстрого расследования произошедшего. Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.

https://ria.ru/20240328/terakt-1936290936.html

https://ria.ru/20240221/avtobrend-1928826554.html

https://ria.ru/20240325/frantsiya-1935561926.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, олаф шольц, tesla motors, роберт хабек, берлин (город), в мире