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"Почти победили": генерал ВСУ раскрыл удар, обрекший Украину на гибель - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/general-1936395462.html
"Почти победили": генерал ВСУ раскрыл удар, обрекший Украину на гибель
"Почти победили": генерал ВСУ раскрыл удар, обрекший Украину на гибель - РИА Новости, 28.03.2024
"Почти победили": генерал ВСУ раскрыл удар, обрекший Украину на гибель
Украина оказалась в тяжелом положении из-за того, что ее руководство напрасно убеждало население в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:04
2024-03-28T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина оказалась в тяжелом положении из-за того, что ее руководство напрасно убеждало население в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Youtube-каналу Newsroom."То, что имеет сейчас Украина, — это результат той мощной информационной политики, которая была сформирована в 22-м году, когда вместо того, чтобы объединять уже объединенное общество и поднимать проблемные вопросы, нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили и воюем вообще против какого-то недогосударства, у которого ракеты уже закончились", — напомнил он.При этом жителям страны советовали заказывать билеты на набережную в Ялту, добавил Кривонос.По его словам, к тому моменту, когда украинцы столкнулись с абсолютно другой действительностью, многие из тех, кто "трепал языком", уже жили на Западе.В результате, считает Кривонос, жители Украины столкнулись с сильным разочарованием, но неспособность делать выводы и проводить причинно-следственные связи до сих пор не позволяют им понять, кто виноват в такой ситуации."Никто никакой ответственности за эту информационную политику не понес, и сейчас виноваты все, кроме тех, кто нами руководит", — пожаловался генерал.Ранее британская газета Times писала, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил. По словам автора материала, вопреки распространенному мнению о том, что это "замороженный конфликт", в котором ни одна из сторон не может добиться решающего преимущества, на передовой продолжают идти бои и существует "реальный риск" оттеснения ВСУ.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936378790.html
https://ria.ru/20240328/ssha-1936320789.html
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в мире, украина, киев, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Почти победили": генерал ВСУ раскрыл удар, обрекший Украину на гибель

Генерал ВСУ Кривонос: Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за ложных обещаний

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина оказалась в тяжелом положении из-за того, что ее руководство напрасно убеждало население в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Youtube-каналу Newsroom.
"То, что имеет сейчас Украина, — это результат той мощной информационной политики, которая была сформирована в 22-м году, когда вместо того, чтобы объединять уже объединенное общество и поднимать проблемные вопросы, нас начали убаюкивать в теплой воде и рассказывать, что мы уже практически победили и воюем вообще против какого-то недогосударства, у которого ракеты уже закончились", — напомнил он.
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При этом жителям страны советовали заказывать билеты на набережную в Ялту, добавил Кривонос.
По его словам, к тому моменту, когда украинцы столкнулись с абсолютно другой действительностью, многие из тех, кто "трепал языком", уже жили на Западе.
В результате, считает Кривонос, жители Украины столкнулись с сильным разочарованием, но неспособность делать выводы и проводить причинно-следственные связи до сих пор не позволяют им понять, кто виноват в такой ситуации.
«
"Никто никакой ответственности за эту информационную политику не понес, и сейчас виноваты все, кроме тех, кто нами руководит", — пожаловался генерал.
Ранее британская газета Times писала, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил. По словам автора материала, вопреки распространенному мнению о том, что это "замороженный конфликт", в котором ни одна из сторон не может добиться решающего преимущества, на передовой продолжают идти бои и существует "реальный риск" оттеснения ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияСергей КривоносВооруженные силы Украины
 
 
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