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Польского генерала, отвечавшего за подготовку солдат ВСУ, сняли с поста - РИА Новости, 28.03.2024
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00:07 28.03.2024 (обновлено: 05:14 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/general-1936280017.html
Польского генерала, отвечавшего за подготовку солдат ВСУ, сняли с поста
Польского генерала, отвечавшего за подготовку солдат ВСУ, сняли с поста - РИА Новости, 28.03.2024
Польского генерала, отвечавшего за подготовку солдат ВСУ, сняли с поста
Командир Еврокорпуса польский генерал Ярослав Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, освобожден от должности, служба военной контрразведки... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:07
2024-03-28T05:14
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Командир Еврокорпуса польский генерал Ярослав Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, освобожден от должности, служба военной контрразведки начала в отношении него проверку, сообщает министерство национальной обороны Польши.&quot;Служба военной контрразведки инициировала контрольное производство по проверке в области безопасности информации в отношении генерала Ярослава Громадзиньского в связи с получением новой информации об офицере&quot;, — говорится в заявлении."В связи с этим было принято решение об увольнении генерала Громадзиньского с занимаемой должности командира Еврокорпуса и его немедленном возвращении на родину", — уточнили военные.При этом подробности проверки минобороны Польши не раскрыло.Отмечается, что "для обеспечения непрерывности функционирования командования Еврокорпуса" на должность его командира в срочном порядке будет назначен другой офицер.В свою очередь бывший командир польского спецподразделения Grom генерал Роман Полько предположил, что у военной контрразведки имеются действительно серьезные претензии к генералу Громадзиньскому."Увольнение с должности человека, за которого мы ранее поручились, - это скандал и компрометация, это удар по престижу и авторитету нашей страны. Я думаю, что обвинения, к сожалению, должны быть серьезными. В противном случае такого (увольнения – Прим. ред.), вероятно, не произошло бы", — заявил Полько в эфире радиостанции RMF FM.Он отметил, что генерал Громадзиньский прежде чем занять пост главы Еврокорпуса должен был получить сертификат так называемой "личной безопасности". "Это действительно очень тщательная проверка фактически в каждой области — и уязвимость к коррупции, и международные связи, и личные контакты", — пояснил Полько.Он не исключает, что либо была допущена ошибка в процессе присвоения этого сертификата уволенному командиру, либо контрразведка только сейчас получила новые сведения о нем.Сам же генерал Громадзиньский заявил, что ему не в чем себя упрекнуть. "Я хотел бы заявить, что в течение 34 лет профессиональной военной службы я всегда ставил на первое место благо службы, благо Родины, часто за счет семьи. Во время службы на штабных и командных должностях, в стране и за рубежом, а также в сотрудничестве с союзниками по НАТО я всегда достойно представлял мундир польского солдата", — написал он в соцсети Х."Я хотел бы заверить вас, что мне не в чем себя упрекнуть. Я верю, что начатая Службой военной контрразведки проверка закончится для меня положительно", — добавил генерал.До вступления в должность командира Еврокорпуса в июне прошлого года генерал Громадзиньский был советником-координатором начальника Генерального штаба Войска польского, ранее он был первым командующим 18-й механизированной дивизией. В последние месяцы он также служил в международной группе по оказанию помощи Украине в немецком Висбадене, где вместе с американскими военными отвечал за обучение украинских солдат.
https://ria.ru/20240327/general-1936060937.html
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польша, украина, висбаден, нато, в мире
Польша, Украина, Висбаден, НАТО, В мире
Польского генерала, отвечавшего за подготовку солдат ВСУ, сняли с поста

Польского генерала Громадзиньского сняли с поста командира Еврокорпуса

© AP Photo / Michal DyjukПольский военный рядом с танками Leoapard 2
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Командир Еврокорпуса польский генерал Ярослав Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, освобожден от должности, служба военной контрразведки начала в отношении него проверку, сообщает министерство национальной обороны Польши.
«

"Служба военной контрразведки инициировала контрольное производство по проверке в области безопасности информации в отношении генерала Ярослава Громадзиньского в связи с получением новой информации об офицере", — говорится в заявлении.

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"В связи с этим было принято решение об увольнении генерала Громадзиньского с занимаемой должности командира Еврокорпуса и его немедленном возвращении на родину", — уточнили военные.
При этом подробности проверки минобороны Польши не раскрыло.
Отмечается, что "для обеспечения непрерывности функционирования командования Еврокорпуса" на должность его командира в срочном порядке будет назначен другой офицер.
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В свою очередь бывший командир польского спецподразделения Grom генерал Роман Полько предположил, что у военной контрразведки имеются действительно серьезные претензии к генералу Громадзиньскому.
"Увольнение с должности человека, за которого мы ранее поручились, - это скандал и компрометация, это удар по престижу и авторитету нашей страны. Я думаю, что обвинения, к сожалению, должны быть серьезными. В противном случае такого (увольнения – Прим. ред.), вероятно, не произошло бы", — заявил Полько в эфире радиостанции RMF FM.
Он отметил, что генерал Громадзиньский прежде чем занять пост главы Еврокорпуса должен был получить сертификат так называемой "личной безопасности". "Это действительно очень тщательная проверка фактически в каждой области — и уязвимость к коррупции, и международные связи, и личные контакты", — пояснил Полько.
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Он не исключает, что либо была допущена ошибка в процессе присвоения этого сертификата уволенному командиру, либо контрразведка только сейчас получила новые сведения о нем.
Сам же генерал Громадзиньский заявил, что ему не в чем себя упрекнуть. "Я хотел бы заявить, что в течение 34 лет профессиональной военной службы я всегда ставил на первое место благо службы, благо Родины, часто за счет семьи. Во время службы на штабных и командных должностях, в стране и за рубежом, а также в сотрудничестве с союзниками по НАТО я всегда достойно представлял мундир польского солдата", — написал он в соцсети Х.
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"Я хотел бы заверить вас, что мне не в чем себя упрекнуть. Я верю, что начатая Службой военной контрразведки проверка закончится для меня положительно", — добавил генерал.
До вступления в должность командира Еврокорпуса в июне прошлого года генерал Громадзиньский был советником-координатором начальника Генерального штаба Войска польского, ранее он был первым командующим 18-й механизированной дивизией. В последние месяцы он также служил в международной группе по оказанию помощи Украине в немецком Висбадене, где вместе с американскими военными отвечал за обучение украинских солдат.
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