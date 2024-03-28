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Льготную газификацию в Подмосковье одобрили по более 5 тысячам заявок - РИА Новости, 28.03.2024
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Новости Подмосковья
 
15:28 28.03.2024 (обновлено: 15:43 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/gaz-1936403274.html
Льготную газификацию в Подмосковье одобрили по более 5 тысячам заявок
Льготную газификацию в Подмосковье одобрили по более 5 тысячам заявок - РИА Новости, 28.03.2024
Льготную газификацию в Подмосковье одобрили по более 5 тысячам заявок
В Московской области по программе "Социальная газификация", предполагающей льготное подключение к газоснабжению, одобрили уже более пяти тысяч заявок, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:28
2024-03-28T15:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Московской области по программе "Социальная газификация", предполагающей льготное подключение к газоснабжению, одобрили уже более пяти тысяч заявок, сообщил телеканал "360".Программа доступна для жителей более трех тысяч населенных пунктов в Подмосковье. Она позволяет за счет государства оплатить стоимость работ по подключению газового оборудования на сумму до 80 тысяч рублей.Как отметили в региональном Министерстве энергетики, на льготную газификацию могут претендовать жители Московской области, у которых есть собственный дом, в котором они зарегистрированы.Чтобы получить поддержку от государства, льготникам сначала нужно через сайт подать заявку в Министерство соцразвития Подмосковья. Потом, если обращение одобрят, можно будет заключать договор с Мособлгазом.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Льготную газификацию в Подмосковье одобрили по более 5 тысячам заявок

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Московской области по программе "Социальная газификация", предполагающей льготное подключение к газоснабжению, одобрили уже более пяти тысяч заявок, сообщил телеканал "360".
Программа доступна для жителей более трех тысяч населенных пунктов в Подмосковье. Она позволяет за счет государства оплатить стоимость работ по подключению газового оборудования на сумму до 80 тысяч рублей.
Как отметили в региональном Министерстве энергетики, на льготную газификацию могут претендовать жители Московской области, у которых есть собственный дом, в котором они зарегистрированы.
Чтобы получить поддержку от государства, льготникам сначала нужно через сайт подать заявку в Министерство соцразвития Подмосковья. Потом, если обращение одобрят, можно будет заключать договор с Мособлгазом.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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