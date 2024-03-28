https://ria.ru/20240328/gaz-1936403274.html

Льготную газификацию в Подмосковье одобрили по более 5 тысячам заявок

Льготную газификацию в Подмосковье одобрили по более 5 тысячам заявок - РИА Новости, 28.03.2024

Льготную газификацию в Подмосковье одобрили по более 5 тысячам заявок

В Московской области по программе "Социальная газификация", предполагающей льготное подключение к газоснабжению, одобрили уже более пяти тысяч заявок, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:28

2024-03-28T15:28

2024-03-28T15:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Московской области по программе "Социальная газификация", предполагающей льготное подключение к газоснабжению, одобрили уже более пяти тысяч заявок, сообщил телеканал "360".Программа доступна для жителей более трех тысяч населенных пунктов в Подмосковье. Она позволяет за счет государства оплатить стоимость работ по подключению газового оборудования на сумму до 80 тысяч рублей.Как отметили в региональном Министерстве энергетики, на льготную газификацию могут претендовать жители Московской области, у которых есть собственный дом, в котором они зарегистрированы.Чтобы получить поддержку от государства, льготникам сначала нужно через сайт подать заявку в Министерство соцразвития Подмосковья. Потом, если обращение одобрят, можно будет заключать договор с Мособлгазом.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)