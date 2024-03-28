https://ria.ru/20240328/gaz-1936275335.html

Британия не может без российского газа

Британия не может без российского газа - РИА Новости, 28.03.2024

Британия не может без российского газа

Всемирную сеть и ее новостную составляющую нужно было придумать хотя бы для того, чтобы больше никогда не покупаться на западную пропаганду и красивую картинку... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:00

2024-03-28T08:04

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Всемирную сеть и ее новостную составляющую нужно было придумать хотя бы для того, чтобы больше никогда не покупаться на западную пропаганду и красивую картинку всемирной кинофабрики, а строить понимание глобальных процессов исключительно на фактах. Издание Politico в неизбывном удивлении сообщает, что Великобритания, которая официально придерживается ультрарусофобского политического курса, заключила контракт с компанией-посредником на поставку российского газа суммой в целые восемь миллиардов фунтов стерлингов (более десяти миллиардов долларов).Сразу обозначим, что наш дальнейший разговор не будет носить ни ернический, ни политический характер. Нас интересуют исключительно сухие факты и действующие глобальные алгоритмы на рынке энергоресурсов — это поможет понять, почему мировая энергетика развивается именно по наблюдаемому сценарию. И почему этот сценарий будет реализовываться и дальше, пусть и с небольшими возможными вариациями.Начнем с базиса, а именно с организации структуры добычи и потребления природного газа. В конце станут понятны мотивы Лондона, точнее, безальтернативность его действий в разрезе обеспечения собственных интересов и потребностей.Если опираться сугубо на новостные источники, то Великобритания на сегодняшний день сформировала себе устойчивый образ страны, последовательно отказывающейся от традиционной энергетики и возглавляющей глобальный процесс зеленого перехода. На самом деле эта картина столь же далека от реальности, как киношные картонные декорации от железобетонных небоскребов.По итогам 2022 года потребность королевства в природном газе составила 72 миллиарда кубических метров. Но здесь нужно понимать исторический тренд: потребление голубого топлива на островах неуклонно снижается. Например, в 2004-м британский реальный и бытовой сектора требовали на свои нужды 102 миллиарда, а в период 2004-2021 годов чистое сокращение потребления составило 23 миллиарда кубометров. Даже студенты начальных курсов знают, что якорными потребителями энергоресурсов всегда являются крупные предприятия, а потому упомянутый тренд также отражает динамику сжатия промышленности Великобритании. Конечно, не в прямой долевой пропорции, но все же.Для сравнения: якорными потребителями газа в России являются крупнейшие промышленные холдинги, такие как РЖД, металлургические, машиностроительные, нефтегазохимические и целлюлозные комбинаты. В числовом выражении за этот же период потребление газа в нашей стране выросло на три процента, или с 470 до 484 миллиардов кубометров. Что также тонко намекает на толстые обстоятельства.Когда вы в следующий раз увидите статью или интервью британского политика, который будет гордо раздувать ноздри, докладывая об умопомрачительных успехах на ниве отказа от традиционных источников энергии, помните, что в настоящий момент Британия изо всех сил пытается нарастить собственную добычу газа. Прямо сейчас ведется активная разработка 111 газоносных месторождений, из которых 102 находятся на морском шельфе, а оставшиеся — на берегу. Главными закромами британской энергетики является Северное море, именно здесь находятся девять из десяти крупнейших газовых полей, дающие ежегодно свыше 38 миллиардов кубометров газа. Самое большое — это Culzean, а самое маленькое — Glenlivet, и именно оно расположено западнее Шетландских островов, то есть вне акватории Северного моря.Согласно плану, утвержденному британским правительством, до 2027 года должны быть полностью завершены разведочные, строительные и прочие виды работ еще на десяти месторождениях. Это позволит Лондону сохранить текущую тенденцию, а именно увеличение собственной добычи любой ценой.Здесь нет ошибки. Невзирая на постоянное снижение потребления, Британия методично наращивает добычу, что, впрочем, до сих пор не позволило решить базовую проблему энергодефицита. По итогам 2022 года потребность в газе в Британии рухнула еще на восемь процентов, а собственное производство увеличилось на 16 процентов. Попутно на 26 процентов вырос объем импорта. Но даже такие встречные и, казалось бы, крайне положительные процессы не позволяют Лондону стать независимым игроком. Возросшее производство покрывает собственные потребности лишь на 38 процентов.Потому Британия официально импортирует трубопроводный газ из Норвегии. Он поступает по двум газопроводам — FLAGS и Vesterled — в объеме 25,2 миллиарда, и этого тоже мало. Еще 49,2 миллиарда кубометров приходит в сжиженном виде (в основном из США) на три регазификационных терминала: South Hook и Dragon — на западном побережье, Isle of Grain — на восточном.Помимо этого, газ, который Лондон показушно не любит, дополнительно поступает по двум газопроводам из Европы. Это трубы из Нидерландов и Бельгии мощностью 5,5 и 20 миллиардов кубометров соответственно. Магистрали эти двунаправленные, то есть допускают прокачку газа в обоих направлениях, но найти упоминания о том, что британцы качают газ в Европу, не представляется возможным.Именно так в самым грубых чертах и выглядит энергобаланс Великобритании, которая активно толкает Киев на продолжение фронтовой мясорубки, а Евросоюз, из которого британцы, высокомерно задрав нос, вышли, — отказаться от импорта российского газа. Сам Лондон при этом ничего подобного делать не собирается. Две недели назад, 12 марта, Риши Сунак в своем обращении к парламенту на голубом глазу заявил, что для обеспечения страны электроэнергией в безветренные дни, которые в прошлом году могли длиться до месяца, нужно построить новые газовые электростанции. А еще — сугубо на всякий случай — можно и парочку угольных забабахать.Потому не стоит ни удивляться, ни ерничать по поводу того факта, что Великобритания заключила контракт с французской TotalEnergies. Последняя занимается прямыми поставками российского СПГ в Европу, принимая на себя роль стиральной машины, которая при дальнейшей перепродаже российского газа уже совершенно обоснованно позиционирует его как юридически чистый и демократический. А еще TotalEnergies — это крупнейшая газодобывающая компания из действующих сегодня в Британии, и тот факт, что Великобритания критически зависит от французов и поставляемого ими российского газа, у Лондона не вызывает ни малейшего дискомфорта.Широкому обывателю давно пора осознать простую истину. Люди, облеченные властью и принимающие решения, определяющие судьбу любого государства, мыслят не эмоциями, а практическими цифрами, что позволяет обеспечивать интересы этого самого государства. Это к тому, что российские ресурсы — будь то нефть, газ, пшеница, азотные удобрения — как покупались западными странами, так и будут покупаться впредь. Природа и экономика, особенно в период затяжного глобального кризиса, не терпит пустоты.

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https://ria.ru/20240321/vybor-1934569775.html

https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, великобритания, лондон, европа, цены на нефть, риши сунак, politico, ржд, аналитика