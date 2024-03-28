Кишинев ведет торговую войну против Гагаузии, заявил депутат
Депутат Боля: Кишинев ведет открытую экономическую войну против Гагаузии
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Власти в Кишиневе ведут открытую экономическую войну против Гагаузской автономии в составе Молдавии, заявил РИА Новости оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля.
"В конце прошлого года в парламенте приняли законопроект, согласно которому через определенные механизмы возврата НДС для юридических лиц из бюджета Гагаузии отнимали более 150-200 миллионов леев, если брать в среднесрочной перспективе, это более полумиллиарда леев недополучил бы бюджет Гагаузии из-за принятия этого закона", - сказал Боля.
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"Это является непосредственно открытой экономической войной против части своей же страны", - подчеркнул депутат. Он обратил внимание на то, что Конституционный суд страны оказался на стороне справедливости и признал неконституционными эти нормы.
По его словам, причина такой политика заключается в том, что Кишиневу не нравится самостоятельная позиция Гагаузии.
После выборов главы Гагаузии власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.