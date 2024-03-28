https://ria.ru/20240328/f-16-1936281050.html

Путин заявил, что F-16 на Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя

Путин заявил, что F-16 на Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя - РИА Новости, 28.03.2024

Путин заявил, что F-16 на Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя

Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T00:16

2024-03-28T00:16

2024-03-28T01:08

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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками."Если они поставят F-16 ... я думаю, что, и вы это понимаете как никто другой, лучше других, это ситуацию на поле боя не поменяет", - сказал Путин.Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать."Мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они не находились", - добавил президент.

https://ria.ru/20240323/f-16-1935151019.html

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f-16, россия, украина, владимир путин, торжок, в мире