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Путин заявил, что F-16 на Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 28.03.2024 (обновлено: 01:08 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/f-16-1936281050.html
Путин заявил, что F-16 на Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя
Путин заявил, что F-16 на Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя - РИА Новости, 28.03.2024
Путин заявил, что F-16 на Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя
Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T00:16
2024-03-28T01:08
специальная военная операция на украине
f-16
россия
украина
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками."Если они поставят F-16 ... я думаю, что, и вы это понимаете как никто другой, лучше других, это ситуацию на поле боя не поменяет", - сказал Путин.Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать."Мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они не находились", - добавил президент.
https://ria.ru/20240323/f-16-1935151019.html
https://ria.ru/20240328/putin-1936281638.html
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f-16, россия, украина, владимир путин, торжок, в мире
Специальная военная операция на Украине, F-16, Россия, Украина, Владимир Путин, Торжок, В мире
Путин заявил, что F-16 на Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя

Путин: если F-16 будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью

© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin InstanesИстребители F-16 ВВС Норвегии
Истребители F-16 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin Instanes
Истребители F-16 ВВС Норвегии. Архивное фото
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - РИА Новости. Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками.
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"Если они поставят F-16 ... я думаю, что, и вы это понимаете как никто другой, лучше других, это ситуацию на поле боя не поменяет", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.

"Мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они не находились", - добавил президент.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
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Специальная военная операция на УкраинеF-16РоссияУкраинаВладимир ПутинТоржокВ мире
 
 
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