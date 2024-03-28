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Ростовская область сохранила лидерские позиции по внешнеторговому обороту - РИА Новости, 28.03.2024
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Ростовская область
Ростовская область
 
13:25 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/eksport-1936366187.html
Ростовская область сохранила лидерские позиции по внешнеторговому обороту
Ростовская область сохранила лидерские позиции по внешнеторговому обороту - РИА Новости, 28.03.2024
Ростовская область сохранила лидерские позиции по внешнеторговому обороту
Ростовская область сохранила лидерские позиции в РФ по объемам внешнеторгового оборота и экспорту, сообщил первый заместитель губернатора региона Александр... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:25
2024-03-28T13:25
ростовская область
ростовская область
александр скрябин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар — РИА Новости. Ростовская область сохранила лидерские позиции в РФ по объемам внешнеторгового оборота и экспорту, сообщил первый заместитель губернатора региона Александр Скрябин на заседании экспортного совета. По его данным, в 2023 году Ростовская область осуществляла экспорт в 120 стран, экспортно-импортные операции – со 146 странами. По данным Южного таможенного управления, положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года сложилось в размере 7,8 миллиарда дрлларов. "Донской регион сохраняет лидерские позиции в стране по объемам внешней торговли и экспорту... Президентом страны в послании к Федеральному Собранию поставлены новые задачи в развитии экспорта страны – несырьевой неэнергетический экспорт из РФ к 2030 году должен вырасти на две трети. Для достижения этой цели в регионе реализуется утвержденная губернатором программа развития экспорта Ростовской области до 2030 года", - сказал Скрябин. Он добавил, что в рамках диверсификации внешнеэкономической деятельности вектор развития регион направил на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте Ростовской области являются Турция, Египет, Индия, Бангладеш, Китай. Первый замглавы региона отметил, что в приоритетах внешнеторговой деятельности в текущем году – последовательная реализация нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", укрепление экономических связей с дружественными странами. "Делегация Ростовской области примет участие в таких международных мероприятиях, направленных на развитие экспорта, как Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", проведение "Дней Ростовской области" в Китайской Народной Республике, Петербургский международный экономический форум", - уточнил Скрябин. Замминистра экономического развития региона Елена Федотова рассказала, что внешнеторговую деятельность в прошлом году осуществляли 4 тысячи ростовских компаний. Она отметила, что в рамках выполнения регпроекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в Ростовской области реализованы все 15 инструментов регионального экспортного стандарта 2.0, по этому показателю область входит в число субъектов-лидеров. "В 2023 году проведена работа по переориентации экспорта и укреплению сотрудничества с дружественными странами, активизировали сотрудничество с Азией, активно взаимодействуем с нашими традиционными партнерами – странами СНГ. Успешно проведены 12 бизнес-миссий за рубеж с участием экспортеров Дона, а также организованы пять бизнес-миссий иностранных делегаций в Ростовскую область", - сообщила Федотова. Востребованы ростовскими экспортерами международные консультации с участием торговых представительств России за рубежом по выходу на внешние рынки. Уже состоялись онлайн-конференции с торгпредами РФ в Саудовской Аравии и Иране. До конца года планируется проведение онлайн-встреч с торгпредами России в Китае, ОАЭ, Сингапуре, Таиланде, Монголии, Мьянме и на Филиппинах, а также онлайн-презентаций торгово-экономического потенциала Ростовской области для делового сообщества Малайзии, Индии, Ирана и Саудовской Аравии.
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ростовская область, александр скрябин, россия
Ростовская область , Ростовская область, Александр Скрябин, Россия

Ростовская область сохранила лидерские позиции по внешнеторговому обороту

© iStock.com / simonkrМужчина работает на складе
Мужчина работает на складе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© iStock.com / simonkr
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар — РИА Новости. Ростовская область сохранила лидерские позиции в РФ по объемам внешнеторгового оборота и экспорту, сообщил первый заместитель губернатора региона Александр Скрябин на заседании экспортного совета.
По его данным, в 2023 году Ростовская область осуществляла экспорт в 120 стран, экспортно-импортные операции – со 146 странами. По данным Южного таможенного управления, положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года сложилось в размере 7,8 миллиарда дрлларов.
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) / Первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин на заседании экспортного совета
Первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин на заседании экспортного совета - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) /
Первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин на заседании экспортного совета
"Донской регион сохраняет лидерские позиции в стране по объемам внешней торговли и экспорту... Президентом страны в послании к Федеральному Собранию поставлены новые задачи в развитии экспорта страны – несырьевой неэнергетический экспорт из РФ к 2030 году должен вырасти на две трети. Для достижения этой цели в регионе реализуется утвержденная губернатором программа развития экспорта Ростовской области до 2030 года", - сказал Скрябин.
Он добавил, что в рамках диверсификации внешнеэкономической деятельности вектор развития регион направил на страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте Ростовской области являются Турция, Египет, Индия, Бангладеш, Китай.
Первый замглавы региона отметил, что в приоритетах внешнеторговой деятельности в текущем году – последовательная реализация нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", укрепление экономических связей с дружественными странами. "Делегация Ростовской области примет участие в таких международных мероприятиях, направленных на развитие экспорта, как Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", проведение "Дней Ростовской области" в Китайской Народной Республике, Петербургский международный экономический форум", - уточнил Скрябин.
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Замминистра экономического развития региона Елена Федотова рассказала, что внешнеторговую деятельность в прошлом году осуществляли 4 тысячи ростовских компаний. Она отметила, что в рамках выполнения регпроекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в Ростовской области реализованы все 15 инструментов регионального экспортного стандарта 2.0, по этому показателю область входит в число субъектов-лидеров.
"В 2023 году проведена работа по переориентации экспорта и укреплению сотрудничества с дружественными странами, активизировали сотрудничество с Азией, активно взаимодействуем с нашими традиционными партнерами – странами СНГ. Успешно проведены 12 бизнес-миссий за рубеж с участием экспортеров Дона, а также организованы пять бизнес-миссий иностранных делегаций в Ростовскую область", - сообщила Федотова.
Востребованы ростовскими экспортерами международные консультации с участием торговых представительств России за рубежом по выходу на внешние рынки. Уже состоялись онлайн-конференции с торгпредами РФ в Саудовской Аравии и Иране. До конца года планируется проведение онлайн-встреч с торгпредами России в Китае, ОАЭ, Сингапуре, Таиланде, Монголии, Мьянме и на Филиппинах, а также онлайн-презентаций торгово-экономического потенциала Ростовской области для делового сообщества Малайзии, Индии, Ирана и Саудовской Аравии.
 
Ростовская областьРостовская областьАлександр СкрябинРоссия
 
 
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