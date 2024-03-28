https://ria.ru/20240328/dtp-1936501129.html

Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора

Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора - РИА Новости, 28.03.2024

Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора

Автобус с туристами под Калининградом при проезде участка дорожных работ попал под поворотную башню экскаватора, в автобусе было 32 человека, один получил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T23:19

2024-03-28T23:19

2024-03-28T23:19

происшествия

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калининград

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КАЛИНИНГРАД, 28 мар - РИА Новости. Автобус с туристами под Калининградом при проезде участка дорожных работ попал под поворотную башню экскаватора, в автобусе было 32 человека, один получил травмы, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. "На автодороге "Зеленоградск - Приморск через Светлогорск" туристический автобус с 32 пассажирами при проезде участка дорожных ремонтных работ получил удар в переднюю правую часть от поворотной башни экскаватора. В результате происшествия один пассажир получил телесные повреждения", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html

калининград

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происшествия, авто, калининград, приморск, гибдд мвд рф