https://ria.ru/20240328/dtp-1936501129.html
Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора
Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора - РИА Новости, 28.03.2024
Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора
Автобус с туристами под Калининградом при проезде участка дорожных работ попал под поворотную башню экскаватора, в автобусе было 32 человека, один получил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T23:19
2024-03-28T23:19
2024-03-28T23:19
происшествия
авто
калининград
приморск
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 мар - РИА Новости. Автобус с туристами под Калининградом при проезде участка дорожных работ попал под поворотную башню экскаватора, в автобусе было 32 человека, один получил травмы, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. "На автодороге "Зеленоградск - Приморск через Светлогорск" туристический автобус с 32 пассажирами при проезде участка дорожных ремонтных работ получил удар в переднюю правую часть от поворотной башни экскаватора. В результате происшествия один пассажир получил телесные повреждения", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html
калининград
приморск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, калининград, приморск, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Калининград, Приморск, ГИБДД МВД РФ
Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора
Под Калининградом автобус с туристами попал под поворотную башню экскаватора