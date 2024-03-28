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Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора - РИА Новости, 28.03.2024
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23:19 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/dtp-1936501129.html
Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора
Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора - РИА Новости, 28.03.2024
Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора
Автобус с туристами под Калининградом при проезде участка дорожных работ попал под поворотную башню экскаватора, в автобусе было 32 человека, один получил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T23:19
2024-03-28T23:19
происшествия
авто
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приморск
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КАЛИНИНГРАД, 28 мар - РИА Новости. Автобус с туристами под Калининградом при проезде участка дорожных работ попал под поворотную башню экскаватора, в автобусе было 32 человека, один получил травмы, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. "На автодороге "Зеленоградск - Приморск через Светлогорск" туристический автобус с 32 пассажирами при проезде участка дорожных ремонтных работ получил удар в переднюю правую часть от поворотной башни экскаватора. В результате происшествия один пассажир получил телесные повреждения", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html
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происшествия, авто, калининград, приморск, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Калининград, Приморск, ГИБДД МВД РФ
Под Калининградом автобус попал под поворотную башню экскаватора

Под Калининградом автобус с туристами попал под поворотную башню экскаватора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 мар - РИА Новости. Автобус с туристами под Калининградом при проезде участка дорожных работ попал под поворотную башню экскаватора, в автобусе было 32 человека, один получил травмы, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
"На автодороге "Зеленоградск - Приморск через Светлогорск" туристический автобус с 32 пассажирами при проезде участка дорожных ремонтных работ получил удар в переднюю правую часть от поворотной башни экскаватора. В результате происшествия один пассажир получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
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