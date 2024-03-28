https://ria.ru/20240328/dtp-1936450377.html

В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 28.03.2024

В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Тюмени водитель BMW сбил насмерть ехавшего по пешеходному переходу на велосипеде мальчика, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:56

2024-03-28T17:56

2024-03-28T17:56

происшествия

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 28 мар – РИА Новости. В Тюмени водитель BMW сбил насмерть ехавшего по пешеходному переходу на велосипеде мальчика, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области в Telegram-канале. "Автомобилем BMW на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Энергостроителей, 2 сбит девятилетний велосипедист. Школьник погиб. Мальчик ехал на велосипеде по пешеходному переходу, не спешившись… 31-летний водитель пояснил, что поздно заметил велосипедиста на "зебре", - говорится в сообщении. Друг погибшего рассказал, что они вместе гуляли, он ехал на самокате и остался на тротуаре, когда мальчик поехал через дорогу, его сбила машина, которая ехала очень быстро. Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проверку и поручила прокурору города Тюмени дать оценку исполнению законодательства о безопасности безопасного дорожного движения, в том числе результативности предпринимаемых уполномоченными органами профилактических мероприятий. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, поставлены на контроль.

https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html

тюмень

тюменская область

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происшествия, тюмень, тюменская область