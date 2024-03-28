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В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 28.03.2024
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17:56 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/dtp-1936450377.html
В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 28.03.2024
В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
В Тюмени водитель BMW сбил насмерть ехавшего по пешеходному переходу на велосипеде мальчика, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:56
2024-03-28T17:56
происшествия
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 28 мар – РИА Новости. В Тюмени водитель BMW сбил насмерть ехавшего по пешеходному переходу на велосипеде мальчика, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области в Telegram-канале. "Автомобилем BMW на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Энергостроителей, 2 сбит девятилетний велосипедист. Школьник погиб. Мальчик ехал на велосипеде по пешеходному переходу, не спешившись… 31-летний водитель пояснил, что поздно заметил велосипедиста на "зебре", - говорится в сообщении. Друг погибшего рассказал, что они вместе гуляли, он ехал на самокате и остался на тротуаре, когда мальчик поехал через дорогу, его сбила машина, которая ехала очень быстро. Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проверку и поручила прокурору города Тюмени дать оценку исполнению законодательства о безопасности безопасного дорожного движения, в том числе результативности предпринимаемых уполномоченными органами профилактических мероприятий. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, поставлены на контроль.
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происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Тюмени водитель BMW насмерть сбил школьника на велосипеде на переходе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 28 мар – РИА Новости. В Тюмени водитель BMW сбил насмерть ехавшего по пешеходному переходу на велосипеде мальчика, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области в Telegram-канале.
"Автомобилем BMW на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Энергостроителей, 2 сбит девятилетний велосипедист. Школьник погиб. Мальчик ехал на велосипеде по пешеходному переходу, не спешившись… 31-летний водитель пояснил, что поздно заметил велосипедиста на "зебре", - говорится в сообщении.
Друг погибшего рассказал, что они вместе гуляли, он ехал на самокате и остался на тротуаре, когда мальчик поехал через дорогу, его сбила машина, которая ехала очень быстро.
Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проверку и поручила прокурору города Тюмени дать оценку исполнению законодательства о безопасности безопасного дорожного движения, в том числе результативности предпринимаемых уполномоченными органами профилактических мероприятий. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, поставлены на контроль.
Место ДТП, где автомобиль выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов в Костроме. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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21 марта, 19:08
 
ПроисшествияТюменьТюменская область
 
 
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