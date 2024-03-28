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В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 28.03.2024
В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
В Тюмени водитель BMW сбил насмерть ехавшего по пешеходному переходу на велосипеде мальчика, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:56
2024-03-28T17:56
2024-03-28T17:56
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ТЮМЕНЬ, 28 мар – РИА Новости. В Тюмени водитель BMW сбил насмерть ехавшего по пешеходному переходу на велосипеде мальчика, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области в Telegram-канале. "Автомобилем BMW на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Энергостроителей, 2 сбит девятилетний велосипедист. Школьник погиб. Мальчик ехал на велосипеде по пешеходному переходу, не спешившись… 31-летний водитель пояснил, что поздно заметил велосипедиста на "зебре", - говорится в сообщении. Друг погибшего рассказал, что они вместе гуляли, он ехал на самокате и остался на тротуаре, когда мальчик поехал через дорогу, его сбила машина, которая ехала очень быстро. Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проверку и поручила прокурору города Тюмени дать оценку исполнению законодательства о безопасности безопасного дорожного движения, в том числе результативности предпринимаемых уполномоченными органами профилактических мероприятий. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, поставлены на контроль.
https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html
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происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
В Тюмени водитель BMW насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
В Тюмени водитель BMW насмерть сбил школьника на велосипеде на переходе
ТЮМЕНЬ, 28 мар – РИА Новости.
В Тюмени водитель BMW сбил насмерть ехавшего по пешеходному переходу на велосипеде мальчика, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области в Telegram-канале
.
"Автомобилем BMW на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Энергостроителей, 2 сбит девятилетний велосипедист. Школьник погиб. Мальчик ехал на велосипеде по пешеходному переходу, не спешившись… 31-летний водитель пояснил, что поздно заметил велосипедиста на "зебре", - говорится в сообщении.
Друг погибшего рассказал, что они вместе гуляли, он ехал на самокате и остался на тротуаре, когда мальчик поехал через дорогу, его сбила машина, которая ехала очень быстро.
Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проверку и поручила прокурору города Тюмени дать оценку исполнению законодательства о безопасности безопасного дорожного движения, в том числе результативности предпринимаемых уполномоченными органами профилактических мероприятий. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, поставлены на контроль.